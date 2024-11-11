人民网雅加达11月10日电 （记者李培松）11月8日上午，由印尼巴厘省移民局和中国驻印度尼西亚登巴萨总领馆主办，乌达雅纳大学旅游孔子学院承办的巴厘省第五届“中文＋职业”培训班开班仪式在登巴萨市举办。中国驻登巴萨总领事张志昇、印尼移民与惩教部驻巴厘省办公室负责人塞缪尔·托巴、登巴萨移民局局长瑞德哈·萨哈·普特拉，乌达雅纳大学旅游学院副院长雅玉、旅游孔子学院外方院长桑德拉、旅游孔子学院中方院长陶暹光等出席开班仪式。

开班仪式现场。活动主办方供图

在开幕式致辞中，瑞德哈·萨哈·普特拉首先对中国政府、中国驻登巴萨总领馆和乌达雅纳大学旅游孔子学院表示感谢。他指出，随着世界全球化的不断发展，拥有广泛的外语交流能力，尤其是掌握快速发展国家的语言如汉语极其重要。希望通过本次汉语培训课程，有基础的学员可以进一步提高自己的汉语水平，没有基础的也可以掌握基本的汉语沟通技巧。

桑德拉介绍说，2023年，中国仅排在巴厘岛游客来源国的第三位，今年，中国已上升到第二位，仅次于澳大利亚。这些数据表明，疫情后访问巴厘岛的中国游客人数正在逐年回升，中国仍是巴厘岛最有潜力的游客来源国。希望各位学员充分利用本次培训机会，提高普通话水平、了解中国游客的性格特点，更好地为中国游客提供满意的服务。

张志昇祝贺培训班开班，赞赏巴厘省各移民局和乌达雅纳大学旅游孔子学院提供的支持。他表示，移民局是外国游客访问一个国家的第一扇窗口，移民局工作人员往往是外国游客见到的第一个本地人。来印尼的中国游客60%会从巴厘岛的伍拉赖机场入境，所以巴厘省移民局工作人员学习汉语非常重要，你们的语言水平、你们的热情好客可以给到访的中国游客美好的第一印象。他勉励学员们努力学习中文和中国文化，展示印尼人民友好、好客形象，为中国游客入出境提供便利服务，同时通过自己的努力加深和巩固中印尼两国的友谊。

塞缪尔·托巴感谢中国驻登巴萨总领馆近年来为巴厘省移民部门举办了多期中文培训班，指出此举在提高移民局干部整体素质、应对巴厘岛中国游客数量不断增加的形势等方面发挥了积极作用。希望全体学员珍惜此次培训机会，认真学习、学以致用、努力提高自身的工作能力和接待水平，将来在工作岗位上能够与外国游客特别是中国游客进行有效沟通。

开班仪式结束后，乌达雅纳大学旅游孔子学院教师涂纳为在场学员教授了第一堂汉语课。涂纳的教学深入浅出、互动性强，经过几十分钟的学习，现场所有学员已经可以使用简单的中文完成打招呼、介绍自己的名字和职业、请游客出示护照等对话。第一堂课的顺利开展也为后续的课程开了一个好头，学员们纷纷表示非常期待接下来的中文课程。

本次“中文＋职业”培训将在登巴萨移民局和伍拉赖移民局同时进行，培训时长约为两个月。培训班课程充分考虑移民局工作人员的职业特点和工作需求，以实际场景对话为主，设置了包括印尼移民最新政策和自助通关方式等在内的多个贴近移民局真实工作场景的主题，使学员在掌握汉语听说读写基本技能的同时，提升在实际场景中应用汉语的能力。

(责编：于洋、杨牧)