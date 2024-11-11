人民网罗马11月11日电 （记者郑彬）近日，欧洲旅游委员会（ETC）发布了最新一期《欧洲旅游业趋势和前景》行业报告，指出2024年第三季度以来欧洲旅游业呈现持续快速发展态势，但同时也面临区域发展不均衡等问题，呼吁各国采取更为有效的政策措施，进一步推动行业复苏。

根据最新研究报告显示，2024年三季度以来，受大型活动赛事举办、交通运输业复苏等利好因素影响，欧洲旅游市场展现出强劲活力。多项行业关键性指标均出现明显提升，其中外国游客数量同比增长了7%，比2019年疫情前水平提高了6%，游客总过夜数同比增长了5%。欧洲地区有超过一半的国家数据显示接待外国游客人数已超过疫情前同期，其中近三分之一的国家增速达10%以上。欧洲旅游委员会预计，2024年全年旅欧游客整体花销将达到7197亿欧元，同比增加10.3%。

旅游业的高速发展同时也带动了相关产业的快速复苏。据统计，三季度欧洲地区航空客运需求量增长了3.4%，酒店住宿业也取得了良好业绩，平均客房利润率增长了5.9%，短租房业务8月份同比增长了11%。

对此，欧洲旅游委员会主席米盖尔·桑茨表示，2024年欧洲旅游市场的亮眼表现再次展现了欧洲旅游业的韧性和持续发展能力。虽然当前欧洲仍面临通胀率较高、地缘政治冲突加剧等不利因素影响，但游客仍保持了较强的出行意愿和信心。未来欧洲各国应采取更多的便利化措施，不仅要进一步实现旅游业的全面复苏，还要推动行业未来的可持续性发展。

报告同时指出，在迎来行业普遍增长的同时，欧洲旅游业也面临着区域发展不均衡等挑战。南部地中海沿岸国家仍是游客首选的热门旅游目的地，其中马耳他等地增速超过30%，葡萄牙、希腊等则接近20%，相比之下，波罗的海沿岸国家、芬兰、斯洛伐克等地区行业复苏势头则相对缓慢。

为进一步推动行业的均衡发展，以及减轻热点地区的接待能力不足、环保压力上升等问题，各国都采取了积极的应对措施，包括限制特定地区的游客数量、加大对相对冷点地区的宣传力度、通过价格杠杆对游客加大引导等。在一系列措施的推动下，政策效果初步显现，研究显示，欧洲地区游客的选择更趋多样化，一些曾经的旅游冷点地区以及中小城镇正在吸引越来越多游客的注意，出现了游客数量显著增加的现象。

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