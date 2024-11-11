人民网记者 杨春燕 王婧

近日，来华进行工作访问的马来西亚总理安瓦尔在接受记者专访时表示，当前，马中命运共同体建设水平达到历史新高度，马方愿同中方继续拓展贸易、投资、通信、数字经济、教育等各领域交流，深化互利共赢合作。

马来西亚是第七届进博会的主宾国之一，安瓦尔出席了进博会开幕式及相关活动。安瓦尔表示，参加进博会为马来西亚企业拓展中国市场提供机遇。“进博会不仅体现了中国自身发展成果，也为包括马来西亚在内的发展中国家企业提供展示、销售产品的平台，令马来西亚企业获得新的合作空间。”

2024年是中马建交50周年暨“中马友好年”。去年3月，安瓦尔来华正式访问期间，两国领导人就共建中马命运共同体达成重要共识，开启两国关系新的历史篇章。安瓦尔认为，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念建立在相互尊重、相互信任的基础上，同马来西亚政府提出的“昌明大马”理念高度契合。“一年多来，马中命运共同体建设水平达到新高度。”安瓦尔表示。

建交50年来，中马坚持相互尊重、平等互利、合作共赢，各领域合作取得重要成果，双边关系保持良好发展势头。站在新的历史起点，安瓦尔表示，马中两国高水平战略合作正深入推进，马方希望继续深化两国共识，共创合作机遇。

安瓦尔高度评价中国坚定不移推进高水平对外开放和中国式现代化。他强调，中国式现代化发展成就证明，一个国家可以在走自身特色道路的同时实现发展，并向世界各国分享经验和成果，带来发展新机遇。

“我们也受益于中国在新技术、数字化、人工智能、绿色能源等方面的发展经验。这类合作有利于中国，更有利于东盟国家。”安瓦尔表示，将利用马来西亚担任中国东盟关系协调国和明年担任东盟轮值主席国的契机，发挥东盟各国与中国之间的纽带作用，与东盟各国一道加强贸易、投资等领域的对华合作。

（舒克里参与采写）

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