新华社上海11月10日电（记者周蕊、谢希瑶）第七届中国国际进口博览会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

这是记者从10日举行的第七届进博会闭幕新闻通气会上了解到的。中国国际进口博览局副局长吴政平在会上介绍，本届进博会国家展汇聚了来自五大洲的77个国家和国际组织，展览面积3万平方米。各参展国和国际组织高度重视国家展展示平台，展台设计融入各国文化、民族特色和现代科技，举办了200多场精彩纷呈的展台活动，既展现丰富的历史底蕴，也让观众了解到各国在不同领域的独特优势。

本届进博会的企业展继续保持36万平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参展，186家企业和机构成为七届“全勤生”，充分体现全球企业对中国经济发展的信心和中国超大规模市场的吸引力。其中，世界500强和行业龙头企业297家，创历史新高。

“今年，跨国企业带来450项新产品新技术新服务首发首展，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀，积极助力‘首发经济’，激发消费新动能。”吴政平说。

七年来，进博会国际采购和投资促进功能凸显。39个政府交易团和4个行业交易团组织注册专业观众超过43万人，同比增长4%，贸易投资对接会举办近50场贸易和投资促进活动，网上供采大厅和数字进博平台还发布近1.2万条采购需求，助力供需双方预先对接。

第七届虹桥国际经济论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，举办主论坛和《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会等19场分论坛。

在办好第七届进博会的同时，第八届进博会筹备工作已全面铺开，新签企业展展览面积超10万平方米。

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