东方之约，五洲汇聚。黄浦江畔，万商云集。

11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海圆满收官。

6天里，近3500家参展商、约800个采购团体乘兴而来、满载而归。按年计，本届进博会意向成交额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

志合者，不以山海为远。

“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”习近平主席的深刻论述和鲜明宣示，在本届进博会上有了新的生动实践。

汇世界——进博之约磁力不断增强

上一批客商还没走，又一批客商已经到了；前一场签约刚结束，LED屏幕上又准备了新的签约背景板……这几天，西门子能源展台分外热闹。这家进博“全勤生”每年都能拿下“绿色大单”，今年，又有10多场签约。

从头回客变回头客，再到常驻客，西门子能源是个缩影。七年进博会，全球186家企业和机构保持“全勤”，至少80家企业和机构已提前一年预约了第八届进博会。

——这里有巨大而开放的市场。

签大单、签长单。今年进博会，39个政府交易团和4个行业交易团，共计780个分团到会采购，数量达到新高，这些专业买手精挑细选，既瞄准消费提质新趋势，也致力于为中国产业转型升级添砖加瓦。

“今年，美国食品与农业馆成交7.11亿美元，比去年增长41%。”上海美国商会会长郑艺感慨，进博会的商机绵延不断。

——这里有面向全球的展示舞台。

脊柱手术机器人、米其林月球探测车轮胎、“空中出租车”载人真机……本届进博会新品发布台上，平均每隔15分钟，就会有一件或者多件全球首发、亚洲首秀、中国首展。今年，超400项新产品新技术新服务亮相。

11月8日，一名参观者（左）在第七届进博会医疗器械及医药保健展区复星医药展台体验操作一款外科手术机器人。新华社记者 张铖 摄

“七年来我们在进博会全球首发了29款新品，其中，有19款产品灵感来源于中国传统文化。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，这些充满中国元素的产品不仅在中国市场备受欢迎，在全球市场上同样热卖。

这是11月6日在第七届进博会汽车展区拍摄的在亚洲首次亮相的米其林月球探测车轮胎。新华社发（陈浩明 摄）

——这里有投资中国的有效指引。

进博会是世界观察中国经济的一扇窗，为众多跨国企业扎根中国、深耕中国提供了风向标。

11月9日，观众在第七届进博会乐高展台外打卡拍照。新华社发（陈浩明 摄）

不久前，美敦力康迪与江苏常州国家高新技术产业开发区签署投资合作协议，进一步加码增资；今年4月，欧莱雅正式启动苏州智能运营中心，这是其今年在中国市场最大的投资项目；贺利氏仅今年就有5家工厂在中国新开工或竣工……

“‘下一个中国’依然是中国，投资中国就是投资未来。”欧莱雅集团董事长安巩的话，道出了许多进博之友的心声。

11月9日，观众在第七届进博会欧莱雅展台试闻香水。新华社发（陈浩明 摄）

集众力——大家的事由大家商量着办

开放集众力，合作应变局。

第七届虹桥国际经济论坛发布的《世界开放报告2024》显示，2023年，世界开放指数为0.7542，同比下降0.12%，震荡收缩趋势明显。

11月5日，第七届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会在国家会展中心（上海）举行。新华社记者 王翔 摄

“我们比以往任何时候都更需要一种多边形式，让成员能够聚在一起推行现有规则、谈判新的规则并解决争端。”世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨说。

进博会搭起开放的平台，汇聚起合作的暖意。本届虹桥论坛设置“全球南方”“世贸组织三十年与中国”“新型储能”“新能源汽车”“银发经济”等议题，不断为促进全球开放和发展集思广益。

11月4日拍摄的第七届中国国际进口博览会举办场地——国家会展中心（上海）外景。新华社记者 王翔 摄

本届进博会开幕前夕，欧盟对华电动汽车加征关税正式生效。但这并不能阻挡中外车企加强合作的强烈意愿。

在云集全球15大整车品牌、40多家国际产业链供应链企业的汽车展区，占据“C位”的多是中外合作的新能源汽车技术和产品。

德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆说：“我们在中国市场积累的经验和技术，也将为我们在全球市场的转型注入强劲动力。”

坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”。

空客在本届进博会上展出三款新一代民机模型及空客可持续发展路径图。值得一提的是，小到支架、座椅，大到机身筒段、机翼、舱门等部件，空客飞机上的中国元素越来越多。空客中国首席运营官柏舒曼表示，空客在天津设厂，可以更好利用中国完善的供应链体系，全球产业链供应链不能断。

“我们愿持续深化贸易投资合作和产业分工协作，坚决反对‘筑墙设垒’和各种形式的‘脱钩断链’，打造高效敏捷、富有韧性的全球产业链供应链体系。”国务院国资委副主任、进博会中央企业交易团团长苟坪说。

惠全球——推动经济全球化不断向前

“您能不能帮我跟大家说一下，每人最多只能买一瓶？”刚聊没几句，鲁拉·阿迪卜就向记者“求助”。

59岁的鲁拉，是叙利亚BioCham精油公司创办人。自打第一届起，BioCham就年年参展。

“进博会改变了我们公司的命运，改变了我的几十名员工家庭的命运，他们不用再背井离乡讨生活，因为遥远的中国给我们带来了触手可及的希望。”鲁拉眼里闪着泪光，“现在，我来进博会感觉就像是回家一样。”

鲁拉的进博会故事，是中国同全球南方国家携手向前的生动注脚。

这是11月7日在第七届进博会国家展坦桑尼亚馆拍摄的木雕艺术品。新华社记者 方喆 摄

为37个最不发达国家提供120多个免费展位，食品及农产品展区进一步扩大非洲产品专区面积，举办“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛……本届进博会上，中国再次以实际行动为全球南方国家打开新的机遇之门。

从创办之初，进博会就坚持博采众长，既为发达经济体提供广阔平台，也为新兴经济体以及最不发达国家提供温暖天地，为世界经济百花园持续注入活力。七年来，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场，带动相关国家产业发展、民生改善。

今年12月1日起，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。中国以实际行动同世界各国分享发展机遇，推动中国大市场成为世界大机遇，真正做到让发展成果更公平地惠及各国人民。

卢旺达奥克斯乐园蜂蜜公司创始人索朗热·穆雷凯齐表示，在进博会“惠全球”的理念下，世界没有被遗忘的角落。

中国的舞台，世界的精彩。

毕加索、齐白石、莫兰迪、潘天寿……涉及10多个国家、80多位艺术家的绘画、雕塑等作品，在进博会国际艺术专区“艺道·百年国际现当代艺术项目”展览上亮相，为观众呈现出一场艺术盛宴。

11月9日，观众在第七届进博会国际现当代艺术专区观看绘画艺术展品。新华社记者 方喆 摄

进博会期间，200余场中外文艺表演精彩纷呈，既有河南的戏曲、新疆的舞蹈、浙江的皮影戏等中国传统艺术表演，也有来自克罗地亚、意大利、法国等国外艺术家的精彩演绎，令人大饱眼福。

11月6日，表演者在第七届进博会国家综合展的哈萨克斯坦展馆演奏乐曲。新华社记者 张可任 摄

各美其美、美美与共。以进博为媒，中国正与世界挥写更多合作共赢新篇章。

文字记者：刘红霞、谢希瑶、周蕊、高敬

视频记者：田甜、张梦洁、李海伟

海报设计：李梦帆

统筹：郭宝江、金宇、黄小希、王宇轩、王晶晶

(责编：徐祥丽、张悦)