新华社耶路撒冷11月10日电（记者冯国芮 王卓伦）据以色列媒体10日报道，以总理内塔尼亚胡在当天召开的内阁会议上首次承认针对黎巴嫩真主党成员制造了通信设备爆炸事件。

报道援引内塔尼亚胡的话说，尽管遭到以色列国防机构负责人和一些政府高级官员的反对，但以色列仍执行了“传呼机行动”并消灭了真主党前领导人纳斯鲁拉。

9月17日和18日，黎巴嫩接连发生传呼机和对讲机等通信设备爆炸事件，累计造成37人丧生、约3000人受伤。以方一直未对这一事件作出正面回应。

此外，根据以军10日发表的声明，多枚黎巴嫩真主党的“发射物”从黎巴嫩越境进入以色列。新华社记者手机安装的预警系统显示，以色列北部城市海法及加利利湖一带多个城镇当天频繁拉响防空警报。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。今年9月黎巴嫩发生通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。以色列持续空袭黎首都贝鲁特南郊等地，纳斯鲁拉、萨菲丁等多名真主党高层死于以军空袭。据黎巴嫩公共卫生部本月9日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列的冲突已在黎造成3136人死亡。

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