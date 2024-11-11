新华社开罗11月10日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹民间机构“苏丹医生网”10日发表声明说，苏丹快速支援部队当天对该国中部杰济拉州一个村庄发动袭击，造成11人死亡。

声明说，遇袭的胡杜尔村位于杰济拉州东部，该村的卫生中心和多处民房遭到抢劫，袭击造成11人死亡、18人受伤，其中包括多名儿童。声明还说，目前杰济拉州东部部分村庄正被苏丹快速支援部队围困，其余多数村庄已无人居住。

另据杰济拉州民间组织“中部呼声”10日发表的声明，位于该州东部的希拉利耶市已遭苏丹快速支援部队围困17天，死亡人数上升至300多人，其中包括老人和儿童，死因主要是枪伤和疑似中毒。苏丹外交部7日晚曾发表声明，指责苏丹快速支援部队过去两天在希拉利耶市杀害120人。

苏丹快速支援部队尚未对这两起事件作出回应。

今年10月20日，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。苏丹外交部及多个民间组织指责苏丹快速支援部队“报复”杰济拉州，说袭击已造成数百名平民伤亡。对此，苏丹快速支援部队日前在社交媒体回应称，苏丹武装部队在该地区大规模武装平民，遭袭击的是支持苏丹武装部队的民间武装团体。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1053万人流离失所。

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