新华社圣地亚哥11月10日电（记者朱雨博 廖思维）第43届智利圣地亚哥国际书展中国主宾国活动8日在圣地亚哥马波乔艺术文化中心开幕。

本次主宾国活动期间，中国展区精心展示3000多种、1万多册文质兼美、思想厚重、贴近智利读者需求的精品出版物。活动重点展出了《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷等习近平总书记重要著作和相关学习读物中外文版，集中展示了阐释中国全面深化改革、推进中国式现代化的系列主题图书。相关图书备受关注，在展区内吸引了许多外国文化学者和当地民众驻足阅读交流。

当天出席开幕活动的智利众议长卡罗尔·卡里奥拉说，她本人已有《习近平谈治国理政》前三卷，非常高兴这次能得到第四卷，可以从中了解更多习主席关于国家治理、全球治理的思想理念以及“一带一路”倡议的信息内容。她表示，面向未来，智方将同中方一道，落实好两国元首重要共识，提升包括人文交流在内的各领域合作水平，不断丰富中智全面战略伙伴关系内涵。

活动展示了中国与拉美国家出版机构合作出版的中外文版图书，包括智利诗人聂鲁达、米斯特拉尔等作家作品。智利文化艺术与遗产部部长卡洛琳娜·阿雷东多、圣地亚哥市市长伊拉希·哈斯勒、图书商会主席爱德华多·卡斯蒂略等出席开幕活动并表示，阅读在中智两国生活和文化中占有重要地位，两国都拥有悠久厚重的文化积淀。正因为对书籍和文学都充满了热爱，两国人民在超越国界、语言和传统的对话中团结在一起；通过这次书展，建立起一个文学、艺术和历史的对话空间，拉近民众心灵距离，深化两国文明交流互鉴。

书展期间，还举办了中国式现代化与中拉出版合作新机遇论坛、中拉文学出版交流论坛、向聂鲁达基金会赠书等活动。“中国历代绘画大系”智利特展暨“何塞·万徒勒里作品展”，中国传统曲艺、书法、茶艺表演等活动多方位展示中华文化之美。刘震云、麦家、赵丽宏、康震、孙新堂，马塔、施密特、博尔克斯等两国知名作家和学者进行了友好交流。

中方有关部门负责人、中国驻智利大使牛清报以及中智出版文化机构、高校智库代表等200余人参加活动。

智利圣地亚哥国际书展由智利图书商会创办于1981年，是拉美国家重要国际书展。

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