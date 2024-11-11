本报记者 时元皓 宋亦然

“巴西和中国友好交往由来已久，双边关系建立在合作与信任的基础上。”巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加日前在接受本报记者采访时表示，巴中不断深化经贸合作、人文交流，夯实两国友好民意基础，推动各领域合作持续深化。

诺布雷加表示，巴西在可持续农业、生物燃料方面拥有丰富经验，中国在创新能力方面表现突出，双方可以携手推动相关领域发展。巴中经贸合作日益深化，两国在农业应用技术、基础设施投资、清洁能源等方面也拥有广阔的合作空间。“中国的技术优势和资金优势将为巴西发展提供重要助力，巴西也将继续作为中国的贸易伙伴发挥重要作用。”诺布雷加说。

互设奖学金鼓励两国高校学生交换，举办学术会议增进学者交流，搭建平台助力科研人员合作……“我注意到，近年来，巴中两国在文化、教育等领域的交流合作愈发密切。”诺布雷加表示，一系列合作项目和文化交流活动促进了两国人民相互理解，增进了民心相通。

在里约热内卢天主教大学孔子学院、里约中国国际学校等机构举办的文化活动上，经常能见到诺布雷加的身影。“一直以来，巴西中国友好协会致力于推动两国文化交流。”诺布雷加表示，“孔子学院是促进巴中人文交流的重要平台之一。中文学习不仅为巴西人民了解中国搭建了桥梁，也为很多希望在中国企业工作的巴西人‘打开了一扇机会之窗’。”诺布雷加希望未来两国加大政策支持力度，推动文化、教育等领域的交流合作，为两国人民尤其是两国青年交往提供更多机会。

二十国集团领导人第十九次峰会即将在里约热内卢举行。诺布雷加认为，在二十国集团、金砖国家等多边平台上，巴西和中国在一系列关乎世界和平与发展的重大问题上立场一致，并致力于与更多国家一道寻求解决方案。今年5月，两国共同发表《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》，得到了国际社会的积极响应和支持。

“巴中两国在很多重大国际问题上拥有共识和共同利益，双方都积极捍卫多边主义和国际公平正义。”诺布雷加表示，巴西和中国在地区及国际事务上相互支持，增强了广大发展中国家在国际舞台上的话语权，“巴中双方继续相向而行、共同努力，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

“习近平主席将出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问，这有助于巴西和中国在经贸、基础设施、绿色转型、科技创新等各领域深化合作，取得更多实实在在成果，为双方人民带来更多福祉，也将有助于两国维护发展中国家共同利益，捍卫国际公平正义，为变乱交织的世界注入重要稳定力量。”诺布雷加说。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)