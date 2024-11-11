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共赴“进博之约” 共享中国机遇（和音）

2024年11月11日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　共赴“进博之约”，各方更加真切地感受到中国扩大高水平开放的诚意，更加坚定了投资中国、深耕中国市场的信心，更加深刻认识到互利共赢的价值

　　

　　11月10日，第七届中国国际进口博览会落下帷幕。6天时间内，152个国家、地区和国际组织，近3500家参展企业，数十万名专业观众，在进博会交易商品和服务、交流文化和理念，进一步增加了对中国市场机遇的认知、对开放合作理念的认同。

　　“进博会是支持国际贸易发展、合作和新型全球伙伴关系的平台”“进博会促进贸易增长的背后，是全世界人民的共赢”“快速增长的中国市场充满活力并且展现出光明前景”……通过参加第七届进博会，各国人士充分认识到，开放是进博会的核心理念，进博会让中国大市场成为世界大机遇，助力各国在开放合作中实现共赢。

　　共赴“进博之约”，各方更加真切地感受到中国扩大高水平开放的诚意。作为中国共产党二十届三中全会后举办的重大经济外交活动，第七届进博会向世界展示了中国进一步全面深化改革、推进高水平开放的决心和行动。77个国家和国际组织参加国家展，129个国家和地区的展商参加企业展，参展的世界500强和行业龙头企业达297家……一系列数据标注本届进博会的开放程度。联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，中国举办进博会，以开放的精神让全球企业相互连接、建立伙伴关系，共同构建更加繁荣、互联的全球经济。第七届虹桥国际经济论坛发布的《世界开放报告2024》显示，2023年，中国开放指数为0.7596，在各经济体中的排名继续提升。这充分说明，越是面对逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义上升，中国越是坚持开放、扩大开放、提升开放。

　　共赴“进博之约”，各方更加坚定了投资中国、深耕中国市场的信心。作为中国构建新发展格局的窗口，进博会是以中国新发展为世界提供新机遇的生动注脚。从首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动，到持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示450多项代表性新产品、新技术、新服务，再到举办“投资中国”自贸试验区专场推介、外资企业圆桌会等活动，中国继续与各方分享巨大市场潜力、蓬勃创新活力、强劲发展红利。本届进博会上，多家跨国企业宣布在华继续投资计划，以实际行动对中国市场和发展前景投下“信任票”。参展的跨国企业负责人纷纷表示，“深切感受到中国经济的强劲脉搏”“中国是大市场，也是最具活力的市场”“我们对中国市场充满信心，将继续与中国共创未来”。

　　共赴“进博之约”，各方更加深刻认识到互利共赢的价值。进博会“朋友圈”持续扩容，作为国际公共产品的作用越来越突出。本届进博会为包括非洲国家在内的37个最不发达国家提供120多个免费展位，食品和农产品展区进一步扩大非洲产品专区面积，举办“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛……中国以实际行动为发展中国家打开新的机遇之门，让更多发展中国家参与到普惠包容的经济全球化进程中来。从贝宁菠萝、埃塞俄比亚咖啡等上届进博会“明星产品”，到马拉维花生、莫桑比克夏威夷果等最新准入的产品，都搭上进博会快车，加速汇入全球市场。一位首次参展的坦桑尼亚腰果加工出口商把参加进博会看作“梦想和希望之旅”，他充满期待地说：“打开中国市场，我们的生意大有希望。”

　　迎五洲客，计天下利。中国正在通过推进高水平开放实现高质量发展，将进一步开放超大规模市场，携手各方建设开放型世界经济，为推动全球可持续发展、增进人类福祉贡献更大力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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