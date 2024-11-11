本报记者 姜 波 颜 欢 宋亦然

秘鲁钱凯港，排列整齐的蓝色岸桥正繁忙运作。

本报记者 颜 欢摄

秘鲁拉利伯塔德大区，学生们正在中企建设的学校里上课。

本报记者 王 远摄

在秘鲁特鲁希略市一家农场里，一名采摘工人在展示他刚摘下的蓝莓。

本报记者 颜 欢摄

应秘鲁总统博鲁阿尔特邀请，习近平主席即将时隔8年再次对秘鲁进行国事访问。两国元首将就双边关系、重点领域合作等深入交换意见，推动中秘全面战略伙伴关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。近年来，在两国元首战略引领下，中秘各领域合作取得丰硕成果，一系列务实合作项目积极助力当地经济发展、民生改善。

加强经贸往来 共享发展机遇

距离秘鲁首都利马约500公里的特鲁希略市甘博仙公司的蓝莓农场里，一片繁忙收获景象。甘博仙自2009年进入中国市场以来，对华出口产品种类和数量不断增加，蓝莓、牛油果、葡萄等产品受到越来越多中国消费者的喜爱。

2009年4月，中秘签署自由贸易协定，2010年该协定正式生效，成为双边贸易增长的推进器。今年6月，中秘两国宣布实质性完成自贸协定升级谈判。得益于自贸协定，秘鲁的非传统产品开始走进中国的千家万户，秘鲁已成为中国蓝莓、牛油果的第一大供应国，藜麦、葡萄、玛卡、羊驼毛制品等商品在中国广受欢迎。据悉，中秘双方正就秘鲁冷冻水果等优质产品输华等问题充分协商，取得积极进展。

“秘中自贸协定为秘鲁农产品出口到中国市场提供了重要推动力。通过降低贸易壁垒、放宽市场准入，自贸协定为秘鲁生产商创造了新机遇，推动了秘鲁农业发展。”甘博仙（中国）公司总经理路易斯·巴南特说，近年来中国成为该公司增长最快、潜力巨大的市场。为了进一步扩大对华出口，该公司2017年在上海设立了办公室。目前，该公司产品销售网络已经覆盖中国绝大部分地区。

秘中两国经济互补性强，在双方共同努力下，中国已连续10年成为秘鲁第一大贸易伙伴，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地。2023年，双边贸易额达376.91亿美元。据秘方统计，过去14年，秘鲁对华出口增长325.9%，年均增长率达13.2%。

秘鲁外贸和旅游部副部长特雷莎·梅拉表示，中国日益增长的市场需求带动了秘鲁出口行业的蓬勃发展。自贸协定的签署极大提升了秘中贸易水平，自该协定生效以来，秘鲁对华非传统贸易出口增长227%，秘鲁成为拉美第二大对华水果供应国。

中秘经贸往来给越来越多的秘鲁中小企业带来新机遇。秘鲁羊驼毛制品品牌“温暖驼”连续7年亮相进博会，受到中国消费者喜爱。“温暖驼”品牌如今已入驻中国30多家商场，开拓了电商销售平台，年销量超3万件。

秘鲁出口商协会主席胡里奥·佩雷斯表示，2010年至今，中国在秘鲁非传统产品出口市场的排名从第九位升至第五位，显示出两国巨大的经贸合作潜力。该协会将推动更多秘鲁优质产品出口到中国，实现互利共赢。

建设基础设施 促进民生改善

在利马以北约80公里处，中国港湾—中交四航局联营体承建的钱凯港项目现场，排列整齐的蓝色岸桥正繁忙运作，20余辆无人驾驶运输车将到港集装箱有条不紊地运送到港区堆场。

自2021年开工建设以来，“从钱凯到上海”成为秘鲁的流行语，随着项目建设即将完工，这句流行语正从愿景变为现实。中拉之间的这条陆海新通道将显著缩短海运时间。钱凯港还将通过隧道与泛美公路相连、直达利马，极大提升贸易便利化水平和区域互联互通水平。

秘鲁经济与财政部部长何塞·阿里斯塔表示，钱凯港作为秘中合作的标志性项目，将极大降低物流运输成本，提高秘鲁产品竞争力，开拓市场机遇，推动秘鲁成为区域物流枢纽。“秘中合作空间广阔，秘鲁政府愿继续努力促进双方在更多领域开展务实合作。”阿里斯塔说。

在高质量共建“一带一路”框架下，一批中国工程建筑企业积极参与秘鲁道路、桥梁、机场、港口、学校、医院、水务项目，为该国基础设施建设作出突出贡献，为秘鲁人民带来实实在在的好处。

走进位于秘鲁拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校，学生在宽敞明亮、设施齐全的教室专心听讲，幼童在游乐场嬉戏玩耍。很难想象几年前，这里完全是另一番景象。2017年，当地遭遇严重洪水灾害，学校渗水严重，大片墙壁开裂，老旧的校舍存在严重安全隐患。

为解决这一问题，由秘鲁国家基础建设局出资，中国电建水电十一局承建该校重建工作。新校舍今年8月正式交付，占地约4500平方米，建筑面积达4000平方米，分为幼儿园和小学两大区域，可容纳超过1000名学生。焕然一新的学校有教室、行政办公室、图书馆、电脑室、科技室等，还有篮球场以及厨房、餐厅。

“新校舍设计合理，设施完备，为学生们创造了一个安全和现代化的学习环境，学生和家长们都很喜欢。”校长于莉·阿拉尔贡十分感谢中国企业参与学校重建工作，认为这不仅造福学生，也推动了当地教育事业的发展，“期待秘中两国持续深化合作，给我们带来更多福祉”。

开拓合作领域 推进绿色转型

利马街头，中国长江三峡集团有限公司所属长江电力秘鲁路德斯公司的绿色涂装电动车队往来穿梭，检修线路、排除故障，为城市电力稳定输送提供保障。

2020年，长江电力完成对秘鲁最大电力公司——路德斯公司的收购，引入中国设备和技术，显著提升了秘鲁电力系统的稳定性和效率，服务超过133万名用户。近年来，从圣特雷莎水电站，到雷帕蒂西翁光伏电站，再到马尔科纳风电站，长江电力通过投资水电、光伏和风能发电项目丰富电力来源，为秘鲁减少碳排放作出贡献。

2023年迄今，该公司已组建起包括电动卡车、皮卡和运动型多功能车在内的秘鲁最大电动汽车车队，近百辆电动车每天行驶在秘鲁的道路上，累计减少超过6.2万升的柴油消耗和182吨的二氧化碳排放。

“在与中国企业的合作中，我感受到中国对绿色发展目标的坚持和重视。”路德斯公司总经理马里奥·冈萨雷斯表示，中国清洁能源发展走在世界前列，希望秘中继续扩大在绿色能源领域的合作，为秘鲁减少碳排放、加快绿色转型提供更多经验和技术。

秘鲁环境部部长胡安·卡洛斯·卡斯特罗说，秘中在绿色环保事业上的合作意义重大，中国不仅在秘鲁建造港口、运营光伏电站，还带来了绿色技术，这些行动都将帮助秘鲁实现可持续发展，为应对气候变化作出贡献。

“秘中合作打开了一扇充满机遇之门。”秘鲁出口商协会副主席德尔·坎波表示，秘中合作对秘鲁发展至关重要，期待与中国企业深入长期合作，实现互利共赢。

（本报利马11月10日电）

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《 人民日报 》（ 2024年11月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)