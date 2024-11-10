人民网上海11月8日电（白紫微）第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）11月5日至10日在上海举行。展会期间，露露乐蒙中国区董事总经理黄山燕接受采访。

本届进博会，露露乐蒙以“感受为先”为参展主题，讲述品牌在华非凡旅程，全面展示各品类创新产品，分享活力社区故事，传递品牌独特的“好状态”理念。

黄山燕表示，自2013年进入中国大陆以来，露露乐蒙不断推动业务强劲增长，并致力于引领各地社区和顾客拥抱健康积极的生活方式。今年是露露乐蒙进入中国大陆的第十一年，作为品牌在华发展承前启后的新起点，选择在此时首次亮相进博会可谓意义非凡。

露露乐蒙认为，作为具有世界影响力的盛会，进博会提供了与中国合作伙伴、广大顾客及社区建立联结的宝贵机会。该公司希望以进博会为契机，向更广大的中国顾客展现露露乐蒙独特的品牌理念，赋能更多中国顾客追求充满幸福感的美好未来，助力“健康中国2030”早日实现。

“在中国大陆市场，提升品牌知名度是我们最大的成长机会之一。而进博会是最好的平台之一，让中国顾客深入了解露露乐蒙，进一步与我们建立联结。”黄山燕说。

据介绍，中国大陆市场已成为露露乐蒙全球业务的增长引擎。根据该公司2022-2026五年增长战略，露露乐蒙将继续拓展国际业务，预计到2026年，国际市场营收将实现四倍增长。黄山燕表示：“中国大陆市场是实现这一目标的重要推动力。我们为取得的成就感到自豪，并且深知，这得益于中国开放的商业环境、国民经济增长以及蓬勃发展的体育产业。”

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