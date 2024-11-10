新华社布达佩斯11月10日电 题：欧盟碰头 共识难求

新华社记者丁英华 陈浩 张兆卿

匈牙利首都布达佩斯近日召开两场重要会议：欧盟领导人非正式会议7日至8日在布达佩斯召开，重点讨论欧洲竞争力新协议等议题；第五届欧洲政治共同体领导人会议7日在布达佩斯举行，约50位欧洲国家领导人、政府首脑和欧盟机构领导人与会，围绕欧洲安全问题等议题展开磋商。

分析人士指出，这两场会议都是匈牙利担任欧盟轮值主席国期间的重要议程。欧盟领导人希望借此在欧洲经济前景难料的情况下协调内部立场、应对共同挑战。但由于欧盟各国在共同债务、对乌克兰援助等问题上矛盾犹存，加上传统欧洲大国法国和德国陷入政治困境，影响力下滑，会议实际成果有限。

竞争力协议难起实效

欧洲竞争力新协议是此次欧盟领导人非正式会议的重点议题之一。据欧洲理事会发布的消息，欧盟领导人通过了《布达佩斯宣言》，强调通过欧洲竞争力新协议提升竞争力的紧迫性。

欧洲理事会主席米歇尔会前表示，过去20年间，欧盟的国内生产总值在全球所占比例已减半，形势令人担忧。在此背景下，欧盟领导人在会上重点围绕今年4月欧盟特别峰会上提出的加强竞争力的驱动因素进行讨论。

据媒体报道，此次围绕欧洲竞争力新协议讨论的依据之一，是由意大利前总理、欧洲央行前行长德拉吉于今年9月发布的关于欧洲未来竞争力的战略报告。该报告指出，为应对欧盟竞争力下降的情况，欧盟需要每年增加7500亿至8000亿欧元的投资。为弥补这一巨额资金缺口，德拉吉建议发行新的欧洲共同债务。

德国安联集团首席经济学家卢多维克·叙布朗表示，尽管会议就欧洲竞争力新协议通过了《布达佩斯宣言》，但“欧洲并未做好准备”。有分析指出，由于欧洲经济前景难言乐观，欧盟内部分歧仍存，各国难以就共同债务问题达成一致。法国支持德拉吉的提议，德国和荷兰则在报告发布后几小时内就表示拒绝。此次会议期间，尽管欧盟高级官员表示德拉吉的报告“可以为欧盟进一步的工作奠定坚实基础”，但《布达佩斯宣言》在如何解决资金缺口问题上仍含糊其辞。

“共识并没有到来，”德拉吉在会议期间对媒体表示，“来的只有发展放缓、增长放缓，甚至是停滞不前。”

援乌立场分歧依旧

乌克兰问题也是欧洲领导人关注的重点之一。欧盟委员会主席冯德莱恩7日在社交媒体平台X上呼吁，欧洲必须在安全与防务方面以及对乌支持上承担更多责任。

今年9月，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，自2022年2月乌克兰危机升级以来，欧盟及其成员国已经向乌克兰提供了1180亿欧元的援助。

然而，欧盟各国目前在援乌问题上分歧依旧严重。匈牙利反对向乌克兰提供援助，总理欧尔班在欧盟领导人非正式会议开始前对媒体表示，欧洲无法独自承担援助乌克兰所带来的财政压力。斯洛伐克总理菲佐7日在脸书上也对欧洲资金支持乌克兰提出质疑，认为欧洲当下更紧迫的任务是筹集资金应对非法移民问题。

美国史汀生中心战略远见中心主任马修·伯罗斯指出，欧洲各国目前在政治经济上已出现分歧，未来美国新政府对乌克兰的政策尚不确定，这让整个欧洲疲惫不堪。

“法德引擎”忙于内务

今年以来，被视为欧盟“双引擎”的法德两国政府都陷入国内政治麻烦，执政党支持率下滑，影响力下降。分析人士指出，这使欧盟内部难以形成有效合力，分歧愈发难以弥合，整体行动力下降。

在今年6月和7月举行的法国新一届国民议会选举中，总统马克龙所依靠的中间派失去多数席位。新一届议会中未出现绝对多数派别，左翼政党联盟“新人民阵线”、中间派政党联盟、以极右翼政党国民联盟为主体的极右翼阵营“三足鼎立”。时任总理随后提交辞呈，法国经历了罕见的超过50天的“无政府”状态。直到9月5日，马克龙任命资深右翼政治人物米歇尔·巴尼耶为新总理，并责成他组建新政府，这种“无政府”状态才宣告结束。

本周，德国执政联盟又发生“政治地震”。德国总理朔尔茨11月6日宣布将财政部长克里斯蒂安·林德纳解职，林德纳随后率自由民主党退出本届联合政府。这意味着朔尔茨领导的社会民主党与自民党、绿党组成的执政联盟崩裂，政府在联邦议院（议会下院）沦为少数。

美国卡内基国际和平研究院指出，德国执政联盟已破裂，法国政府仍将面临执政压力，两国政府陷入困境，使欧洲难以及时整合力量，应对问题。另有分析指出，德国作为欧盟经济的“火车头”，近年来经济持续低迷、制造业衰退，这对欧盟的经济形势也造成了影响。

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