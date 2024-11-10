新华社日内瓦11月10日电 专访｜“山石之约”架起中瑞文旅合作共赢之桥——访瑞吉山铁路公司首席执行官菲塞尼希

新华社记者石松

“多年前，瑞士的瑞吉山和中国的峨眉山缔结为‘姐妹山’，这一独特的文旅合作方式，成为瑞中两国人民深入了解彼此文化的桥梁。”瑞士瑞吉山铁路公司首席执行官弗雷德里克·菲塞尼希日前接受新华社记者专访时如是说。

瑞吉山位于瑞士中部地区，巍然屹立在美丽的卢塞恩湖畔，素有“山之女王”的美称，自19世纪以来就吸引了大批游客，尤其是在1871年开通山地铁路后，游客可以轻松搭乘火车直达山顶，享受沿途美景。目前，瑞吉山仍是瑞士乃至欧洲最受欢迎的旅游胜地之一。

2009年3月，峨眉山风景名胜区管理委员会与瑞吉山铁路公司正式签约建立伙伴关系，峨眉山与瑞吉山缔结为“姐妹山”，拉开了两座名山合作关系的序幕。此后，双方在旅游宣传推广、共享市场客源等方面交流频繁。

为加强宣传力度，双方商定互赠代表两座名山形象的山石。2014年9月，“瑞吉山石”落户峨眉山顶；2015年7月，“峨眉山石”落户瑞吉山顶。菲塞尼希说，山石是双方友谊的见证，也能让世界各地的游客在两山顶峰欣赏到另一座名山的形象标识，提升对方的知名度和影响力。

菲塞尼希说，两座山的伙伴关系不仅提升了瑞吉山在中国游客中的声誉，也加深了瑞士民众对峨眉山的了解。随着“姐妹山”关系的深入发展，瑞中两国游客互访显著增多，文化交流更加紧密。在他看来，这一“山石之约”不仅为瑞中文旅合作架起共赢之桥，也成为两国民间友谊的象征。

菲塞尼希表示，中国游客对徒步旅行、健康养生和本地特色体验的兴趣不断增加，而瑞吉山正是满足这些需求的理想之地。为更好地服务中国游客，瑞吉山采取了多项措施，包括与中国“网红”合作进行推广，在中国各大社交平台上积极宣传，并与中国一些旅行社建立长期合作关系等。

菲塞尼希介绍说，为方便中国游客，瑞吉山提供了中文宣传资料和指示牌，同时还推出了适合中国人口味的菜单。他说，即将开放的瑞吉山峰环形步道也将配备中文音频导览，以进一步提升中国游客的游览体验。

谈及中国对瑞士等多国实施的免签政策，菲塞尼希说，这一举措“极大地简化了旅行手续”，让相关国家游客的赴华之旅更加便捷、顺畅，是积极而富有远见的举措。

展望未来，菲塞尼希充满信心地说：“我非常期待在不久的将来，能迎接更多中国游客踏上我们的‘山之女王’之旅！”

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