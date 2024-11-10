新华社吉隆坡11月10日电 通讯｜义诊搭建中马友谊之桥

新华社记者程一恒 李潇然

“义诊对我们老百姓帮助很大。希望马中关系越来越好，越来越亲密，像姐妹、兄弟一样。”9日在马来西亚雪兰莪州蒲种再也的一个义诊活动现场，接受体检和健康咨询的当地市民彭顺麟对记者说。

这场义诊活动主题为“阳光医行，关爱社会”，由北京大学马来西亚校友会组织，中国驻马来西亚大使馆、马中友好协会、中建三局马来西亚公司等支持。

北京大学马来西亚校友会医学委员会代表李威廷说：“大家秉承医者仁心的理念，希望可以为居民做基础病筛查，传递更多健康知识。”

记者在活动现场看到，前来参加义诊的不仅有华裔，也有印度裔和马来裔居民。来参加义诊的民众入场登记后便开始进行血压血糖测量、下肢肌力测试、三米行走测试、视力水平检测等各类检查，并进行健康咨询。

本次义诊活动还举办了预防跌倒知识讲座，向民众介绍了跌倒的危害和预防知识。讲座结束后，在李威廷的带领下，民众们练习了通过弹力带锻炼自己上下肢力量的方法。

此次活动的不少志愿者来自中建三局马来西亚公司。公司工会主席王悦说：“参加公益活动是我们的一个传统。在马来西亚11年间，我们除了开展本职工作，还力所能及地参与各类公益活动。看到社区居民义诊后露出满意的笑容，我们也感到有成就感。”

今年是中马建交50周年，两国友好关系在半个世纪里不断深化，各领域交流合作日益紧密。中马各界正一道用行动架起中马友谊的桥梁。

雪兰莪州行政议员黄思汉在活动上致辞说，此次活动让民众切实感受到马中友好情谊，希望此类活动能够延续，让更多人受惠。

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