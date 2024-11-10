新华社巴库11月10日电 综述｜中国与阿塞拜疆绿色合作前景广阔

新华社记者钟忠

《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）将于11日在阿塞拜疆首都巴库举行。中阿在绿色能源等领域合作基础好、潜力大，绿色成为中阿务实合作的鲜明底色。

戈布斯坦光伏电站位于阿塞拜疆首都巴库西南约60公里处，占地面积约550公顷，约合770个标准足球场，是阿塞拜疆首个大型新能源项目，也是中阿共建绿色“一带一路”的标志性项目。电站年发电量达5亿千瓦时，可供11万户家庭使用，每年减少二氧化碳排放超过20万吨。这对阿能源结构性调整具有重大意义。

阿塞拜疆总统阿利耶夫2023年10月出席中国企业承建的戈布斯坦光伏电站并网发电仪式时，称赞这个项目是“了不起的成就”。

两国持续推动绿色发展战略对接和政策协调，加快绿色发展经验交流互鉴。中国电力企业联合会、由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织、清华大学能源转型和社会发展研究中心等机构纷纷访阿，与阿政府部门、企业、科研机构等展开深入交流。

今年7月，阿塞拜疆政府与中国新能源车企比亚迪股份有限公司签署框架协议。除阿方采购160台电动客车外，未来双方还将开展本地化生产及其他更深层次的合作。

今年10月，阿塞拜疆能源部长沙赫巴佐夫在青岛举行的第三届“一带一路”能源部长会议上高度评价中阿绿色能源合作。阿方代表团认为，阿中在深化绿色基建、绿色能源、绿色交通领域合作大有可为。阿方代表团同中国能建国际集团、大唐集团有限公司、特变电工股份有限公司等企业探讨光伏、风电、储能、绿氢项目合作前景。

阿塞拜疆拥有巨大的绿色能源潜力，尤其是在太阳能和风能方面具有得天独厚的优越条件。该国计划到2030年将可再生能源发电量占比提高至30%。阿塞拜疆每年日照时间长达2400至3200小时。该国风能资源丰富，陆上和海上条件都为可持续发电提供了重大机遇。阿政府计划与国际公司合作，在2040年前安装7吉瓦的海上风电装机容量。

当地媒体认为，阿塞拜疆争取并获得COP29举办权，进一步印证了阿推动绿色能源转型的决心和信心。本次大会期间，阿方将提出COP29气候融资倡议、巴库全球气候透明度平台、绿色能源区域和走廊建设等议题。

近期，越来越多的中国企业赴阿塞拜疆考察，探索储能、海上风电等新能源项目的合作前景。这不仅将为阿带来先进技术和设备，带动当地就业和相关产业发展，还将助力阿实现相关的绿色能源战略目标。

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