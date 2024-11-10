新华社阿根廷门多萨11月9日电 行走拉美手记丨一座与中国联系日益加深的城市——安第斯山东麓的门多萨

新华社记者蒋彪

驱车行驶在阿根廷西部城市门多萨，路旁是成片的葡萄园，远处是层峦叠嶂的积雪山峰。

门多萨位于安第斯山脉东麓，靠近智利边境，是世界著名葡萄酒产区之一。虽与中国相距遥远，但记者发现这座城市里的中国元素越来越多。这是一座与中国联系日益加深的城市。

中国已成为我们的最大市场

刚走进城郊的“印第安谷”酒庄，记者就发现一排排码放整齐的葡萄酒瓶，专门用于灌装出口中国市场的葡萄酒。据介绍，只要中国客户一下单，这些酒瓶就会立刻被送入灌装间，随后贴上商标发往中国。

“我们主要生产中高档葡萄酒，2018年开始对华出口。从最初的每年8千瓶到现在每年3万瓶，今天的中国已经成为我们的最大市场，这些订单对我们来说很重要。”酒庄负责人莱昂纳多·博诺莫说。他将这归功于每年参加中国国际进口博览会，这不仅提升了产品在中国市场的知名度，也让他们与中国客户建立了更紧密的联系。

对此，门多萨省促进出口与招商机构“为了门多萨”基金会总经理帕特丽夏·希门尼斯说：“本地企业对进博会的反响都很好，展会对企业拓展中国市场的作用显而易见。今年我们共有15家葡萄酒企业报名参加进博会。”

据该机构2023年统计报告，门多萨省去年共向中国出口价值约3900万美元的葡萄酒、橄榄油、樱桃等产品。“我们正努力解决物流成本等问题，希望在中国市场占据更重要位置。”希门尼斯说。

中国电动客车助力绿色发展

拜访完酒庄，记者来到门多萨市区。这里，一些红色公交车穿梭于林荫道，车身上“百分之百电动”的标语非常醒目。这是门多萨于2019年从比亚迪和中通客车购入的电动巴士。由此当地第一支电动公交车队正式投入运营。

“旧公交车噪音大，污染重。而来自中国的电动巴士很安静环保，我非常欢迎这种升级换代。”乘客坎帕纳告诉记者。

门多萨交通协会董事会主席丹尼埃尔·比尔切斯说，这些来自中国的电动巴士品质优良、设计现代、高效舒适，深受市民喜爱。此外，它们正助力改善门多萨的空气质量。

“比亚迪和中通客车不仅为我们提供了完善的维护服务，还传授了相关专业技术，这大大提升了我们员工的业务水平。我们考虑购买更多中国电动客车。”比尔切斯说。

中华文化在门多萨落地生根

当记者来到门多萨的一所中医药高等技术学院，中医讲师罗德里戈·莱莫斯正向学生们示范推拿技术。他不时讲解动作要领，指出穴位，演示推拿力度。学生们围着治疗床专注观察。

“我们学校成立于2004年，主要教授针灸、推拿等传统中医治疗方法，现有学生50多名。”莱莫斯介绍说。

除授课外，莱莫斯还会接诊，在其日程安排中未来两天有16位患者预约。他表示，中医凭借其独特的治疗和健康理念，正被越来越多阿根廷人所接受。

除了中医的推广外，今年10月9日由中国南京师范大学与阿根廷国会大学合作共建的阿根廷国会大学孔子学院在门多萨举行揭牌仪式，这是在阿根廷成立的第四所孔子学院。

门多萨省副省长卡萨多在孔院揭牌仪式上表示：“中国文化源远流长，在科学技术领域的成就同样令人钦佩，我们可以学习借鉴。新的孔子学院将为年轻人提供学习中国文化和语言的机会，为未来双方进一步加强合作打下基础。”

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