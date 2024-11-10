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“促中墨相知相亲 助中拉友好互鉴”

——中国外文局美洲传播中心拉美分社成立20周年庆祝活动在墨西哥举行

2024年11月10日14:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网墨西哥城11月9日电 （记者谢佳宁）当地时间11月8日，中国外文局美洲传播中心（北京周报社）拉美分社成立20周年庆祝活动在墨西哥国家图书馆成功举行。活动以“促中墨相知相亲 助中拉友好互鉴”为主题，由中国外文局、中国驻墨西哥大使馆、墨西哥文化部指导，中国外文局美洲传播中心主办，墨西哥国家图书馆协办。

庆祝活动现场。主办方供图

庆祝活动现场。主办方供图

中国外文局局长杜占元发表视频致辞，中国驻墨西哥大使张润、墨西哥众议员阿尔贝托·维拉、墨西哥前驻华大使李子文等出席活动并致辞；墨西哥文化部代表、墨西哥国家图书馆馆长何塞·雷伊瓦，中国外文局美洲传播中心主任李雅芳作主旨发言。来自中墨两国近百名嘉宾参加了庆祝活动。

杜占元视频致辞。主办方供图

杜占元视频致辞。主办方供图

杜占元在视频致辞中表示，拉美分社成立20年来，一直肩负着增进中墨及中拉友谊、推动文明交流互鉴的使命，见证和亲历了新世纪中墨、中拉关系发展和人民友好往来的历程。拉美分社20年的荣誉和成绩，离不开所有支持和关心拉美分社发展、支持中墨及中拉友好的各界人士、读者朋友们的共同帮助。立足新的历史起点，我们期待与有关方面不断创新工作方式、拓展合作领域，为携手构建中拉命运共同体、开创中拉更加美好的明天持续贡献智慧和力量。

张润致辞。主办方供图

张润致辞。主办方供图

张润表示，当前中墨两国、政治、经济、民间交往日益频繁，拉美分社一直致力于搭建中墨交流桥梁，是墨西哥民众了解中国的重要途经。他本人也是《今日中国》西文版杂志的读者，特别是今年，每期必看。他强调，拉美分社这20年来的辛勤耕耘取得了不小的成就，未来希望拉美分社经过第一个20年的积累继续发挥自身优势，为中墨相知相亲做出更大的贡献。

何塞·雷伊瓦作主旨发言。主办方供图

何塞·雷伊瓦作主旨发言。主办方供图

何塞·雷伊瓦表示，五年前，在拉美分社的倡议下，墨西哥国家图书馆成立了中国图书中心。如今，墨西哥国家图书馆和瓦斯康塞洛斯图书馆与超过15个国家驻墨西哥大使馆建立了联系，这些都是复制了中国图书中心的模式。

阿尔贝托·维拉致辞。主办方供图

阿尔贝托·维拉致辞。主办方供图

阿尔贝托·维拉表示，多年来他一直是《今日中国》西文版杂志的忠实读者。墨西哥和中国的共同点比很多人想象的要多得多，中墨之间的距离和语言差异并不是障碍。

李子文致辞。主办方供图

李子文致辞。主办方供图

李子文表示，《今日中国》杂志一直以负责、客观、专业和国际化的高标准要求自身，践行着媒体所需要履行的重任，值得敬佩。

李雅芳作主旨发言。主办方供图

李雅芳作主旨发言。主办方供图

李雅芳在主旨发言中说，2004年，是中国加入世贸组织后的第三年，也正是中国加大对外开放、加速融入全球经济、加速拥抱世界的重要时期，拉美分社应运而生。拉美分社选址墨西哥，足见对中墨关系的重视，足见对中墨友谊的认同，更足见对中墨未来发展的看好。

李雅芳表示，拉美分社经过20年的发展，已经在墨西哥落地生根，与墨西哥政府、大学、媒体、智库等机构保持良好沟通交流。特别是与墨西哥参议院、众议院、墨西哥国家图书馆、《改革报》、墨西哥第六电视台、头版俱乐部、宏观经济杂志社等都保持着良好的合作伙伴关系。未来，拉美分社将继续立足墨西哥，依托20年深耕拉美的影响力和美誉度，积极作为，成为中国外文局在拉美地区乃至全美洲地区进行人文交流的中心。

李雅芳向加比拉尔·塞迪略授予“拉美分社荣誉员工”称号。主办方供图

李雅芳向加比拉尔·塞迪略授予“拉美分社荣誉员工”称号。主办方供图

李雅芳随后向在拉美分社工作20年的加比拉尔·塞迪略授予“拉美分社荣誉员工”称号。加比拉尔女士激动地回顾了20年前拉美分社初建时的艰辛，回顾了已故拉美分社社长吴永恒的卓越贡献，并对拉美分社未来发展给予厚望。

香港驻墨西哥商会会长阿玛宝拉·格里哈尔瓦、墨西哥宏观经济杂志社社长马乌罗·西门内斯、墨西哥记者协会会长特奥德罗、墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯、墨西哥中国友好企业和城市协会主席赫克托·阿奎莱拉、“全球外交领导力”基金会会长丹妮斯·莫拉雷斯，以及《今日中国》西文版杂志50年的老读者、工程师尼卡诺尔·拉米雷斯，分别上台讲述自己与拉美分社和《今日中国》西文版杂志的故事。

在庆祝活动的入场环节，中墨嘉宾还共同欣赏了西语短视频《习语用典·典亮世界》之《相知无远近 万里尚为邻》，以及《穿越千年的对话：三星堆—金沙文明对话玛雅文明》系列短片。

墨西哥华人妇女联合总会木兰艺术团的中国古代服装表演。主办方供图

墨西哥华人妇女联合总会木兰艺术团的中国古代服装表演。主办方供图

活动上，墨西哥华人妇女联合总会木兰艺术团献上了中国古代服装表演，墨西哥华人社团献上了精彩的舞龙舞狮表演，受到墨西哥观众的热烈欢迎。

墨西哥华人社团的舞龙舞狮表演。主办方供图

墨西哥华人社团的舞龙舞狮表演。主办方供图

最后，李雅芳带领拉美分社全体中外员工与80余名墨西哥友好人士合影，拉美分社20周年庆祝活动圆满结束。庆祝活动由拉美分社负责人苗野主持。

拉美分社负责人苗野主持庆祝活动。主办方供图

拉美分社负责人苗野主持庆祝活动。主办方供图

中国外文局美洲传播中心拉美分社于2004年在墨西哥城成立，负责《今日中国》西文版在拉美地区的出版发行以及外文局对外书刊推广和海外培训。近年来，拉美分社还致力于微传播平台建设，组织人文交流活动，并持续推动合作传播发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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