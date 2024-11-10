人民网华盛顿11月9日电 （记者李志伟）11月8日，中国驻美国大使谢锋以视频方式在第二十届中美电影节、电视节开幕式暨“金天使”奖颁奖典礼上发表致辞。

谢锋表示，中美电影节、电视节历经二十载，为深化中美影视合作、促进两国人文交流搭建了有益平台。电影是光影的艺术、现实的镜子，也是文明交流互鉴的载体、人民相知相近的桥梁。作为世界前两大电影市场，中美影视合作卓有成效、前景广阔。两国完全可以取长补短、优势互补，共同呈现满足人民精神文化需求的好电影。

谢锋强调，妖魔化彼此，就会草木皆兵、风声鹤唳，陷入敌意相互催化的恶性循环；正确认识彼此，才能找到中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。中美历时三年合拍的纪录片《斯诺·未竟之路》，再现了坚守客观真实、摒弃意识形态偏见的斯诺精神。人民既是历史的“剧中人”、也是历史的“剧作者”，中美关系的根基由两国人民浇筑、中美关系的未来也将由两国人民创造。期待中美影视界涌现更多“新时代的斯诺”，贡献更多展现真实立体全面中国、讲述中美友好合作故事的经典佳作。

此次活动在美国洛杉矶举办。中国驻洛杉矶总领事郭少春、美国联邦众议员赵美心，以及两国影视界人士、各界代表等700余人参加。

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