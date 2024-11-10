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中肯旅游合作对话会暨肯尼亚“你好！中国”旅游推介会活动举办 

2024年11月10日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕11月9日电（记者黄炜鑫）当地时间11月8日下午，中肯旅游合作对话会暨肯尼亚“你好！中国”旅游推介会活动在肯尼亚纳罗克郡举办。活动由中国文化和旅游部、肯尼亚旅游和野生生物部、肯尼亚纳罗克郡政府共同主办，中国中外文化交流中心、肯尼亚旅游局、肯尼亚马赛马拉国家保护区承办。活动包括中肯旅游合作对话会、“21世纪海上丝绸之路——中国-肯尼亚文化旅游图片展”“你好！中国”旅游推介会等。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

在中肯旅游合作对话会环节，中肯两国旅游企业纷纷介绍了自身企业情况及文旅产品，并相互展开交流座谈，通过资源共享和信息互通，实现精准营销，推动构建中肯两国间旅游市场互惠机制，加强在文旅领域的交流与合作。

“你好！中国”旅游推介会通过文旅资源宣传推介、非遗文化技艺表演等多种形式，多方位、多角度地展示中国文化和旅游资源的独特魅力。中国旅游协会旅游营销分会副会长王琢进行了生动的文旅资源推介，中国丰富多元的自然美与人文韵，让来宾顿生向往之心；肯尼亚华人旅游协会、众信旅游、广之旅、同程旅行、肯尼亚旅游局等机构代表纷纷就企业营商环境、发展情况、文旅情况等提出合作建议。活动最后，肯尼亚纳罗克郡接受丝绸之路旅游城市联盟授牌，双方将推动客源互送和旅游业提质升级。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

整场活动穿插精彩的文艺演出，充满江南风情的无锡弹词开篇《枫桥夜泊》、生动传神的泉州提线木偶戏《青春梦》等节目为活动营造了浓厚热烈的氛围，精彩的非遗表演赢得了观众阵阵掌声。

肯尼亚旅游与野生生物部常务副部长代表、旅游司司长卡胡西亚，肯尼亚纳罗克郡政府办公厅主任瓦恩耶齐，肯尼亚马赛马拉大学副校长詹姆斯·西米伦以及中肯双方政府代表、文旅领域专家学者代表和企业代表、媒体记者等百余名嘉宾出席活动。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

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(责编：曹欣悦、刘慧)

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