人民网阿洛菲11月8日电（记者陈效卫）11月5日至8日，由联合国粮农组织主办的“2024年太平洋小岛屿发展中国家解决方案论坛”在斐济楠迪召开，斐济、库克群岛、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢的部长、非太平洋地区的政府部长和数百名专业人士参加。会议旨在应对气候危机背景下小岛屿发展中国家面临的独特的挑战和脆弱性，分享创新农业食品转型解决方案并展示其影响和可扩展性，以改变太平洋岛屿区域粮食生产、分配和消费方式。

粮农组织总干事屈冬玉博士在开幕致辞中表示：“小岛屿发展中国家的独特特点使它们特别容易受到一系列挑战的影响，包括粮食不安全、营养不良、气候危机的影响、经济冲击以及其他环境和人口压力。”

屈冬玉指出，粮农组织高度重视岛国面临的粮食安全、营养不良和气候变化等挑战，将依据“四个更好”原则，即更好的营养、更好的生产、更好的环境和更好的生活，帮助太平洋岛国人民提升生活水平。

中国驻斐济大使周剑在讲话中回顾了建交以来中国同南太岛国开展农业合作的成果，特别是去年揭牌的中国—太平洋岛国农业合作示范中心取得的成就，建议岛国政府充分利用“一国一品”行动和粮农组织——中国南南合作计划信托基金，提升岛国人民生活水平。

11月6日，在周剑和斐济农业部代理部长托马斯·图纳布纳的陪同下，联合国粮农组织总干事屈冬玉、副总干事贝丝·贝赫尔德女士等一行20多人下，共同考察了中国—太平洋岛国菌草示范中心。

周剑介绍说，消除贫困是当今世界面临的最大全球性挑战，也是人类的共同使命。在推进减贫脱贫过程中，中国大力推进技术创新，探索出许多成功实践，菌草技术就是其中之一。 迄今为止，中国已在斐济培训菌草技术人才2700多人，累计种植菌草面积2000多公顷，3000多户农户直接参与菌草种植和菌草饲养并从中受益。菌草技术极大助力了斐济的减贫脱贫和民生改善，成为“幸福草”“致富草”。同时，菌草具有根深护土的优势，斐济阿格鲁农场在堤岸广泛种植，有效防止了河岸滑坡和水土流失，菌草成为应对气候变化的“环保草”。

周剑表示，中方愿同各国一道，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。我们将积极推动菌草项目在更多国家落地生根，不断提高发展中国家打造可持续农业的能力和水平，持续推进全球发展倡议走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标、推动构建人类命运共同体作出新贡献。小而美的“中国草”，定会在更多国家开出“幸福花”。

屈冬玉高度赞扬菌草示范中心取得的成绩，强调要充分利用菌草示范中心的资源和平台，积极造福岛国人民。屈冬玉、贝赫尔德、周剑、图纳布纳还在援斐菌草中心种植菌草留念。屈冬玉题写“致敬林占熺及其菌草团队：推广菌草综合利用，造福千家万户人民”。贝赫尔德祝愿中太菌草中心、斐济所有农民在菌草应用和产业发展取得持续成功！感谢中国带给斐济的科学、知识和益处，并表示粮农组织（FAO）将继续支持菌草。

11月7日，出席太平洋小岛屿发展中国家解决方案论坛的部长级官员和各国与会嘉宾近200人考察了中国—太平洋岛国菌草技术示范中心，高度评价了菌草技术的在斐济的应用成效。巴布亚新几内亚农业部部长约翰·波利托表示，菌草栽培食种类繁多的食用菌令人印象深刻，巴新应用菌草技术20余年，就巴新的经验来看，很值得向农户推广。所罗门群岛农业与畜牧部部长富兰克林·德瑞克·瓦西说，在参观斐济农场中，由中国引进斐济的菌草技术是亮点，在听了那么多关于菌草技术的成功故事后，真诚希望在不久的将来中国能帮所罗门群岛也建立一个多元菌草技术示范基地，这样所罗门群岛也能见证菌草技术的成功，将十分感谢中国政府的帮助。

在小岛屿发展中国家应用菌草技术发展菌草生态循环产业，有利于促进农业业生产结构调整，可提供丰富多元优质的菌草菇产品和菌草畜禽产品，促进农业食品转型，同时是水土流失、河岸滑坡、滨海盐碱地治理的有效途径，可助力小岛屿发展中国家减贫增收、就业、改善岛国民生、应对气候变化和实现可持续发展，与本次论坛的“改善营养、改善生产、改善环境和改善生活”的主题高度契合，将为此发挥积极作用并作出重要贡献。

(责编：曹欣悦、刘慧)