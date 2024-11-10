人民网利马11月9日电（记者姜波）当地时间8日，中国长江电力股份有限公司所属秘鲁路德斯公司在秘鲁首都利马举办新能源汽车推广发布会。秘鲁交通与通信部部长劳尔·佩雷斯·雷耶斯、路德斯公司董事会成员及长电国际在秘员工参加当天活动。

在活动现场，路德斯公司展出了新购进的4款比亚迪电动汽车。据悉，路德斯公司此次一共采购了46辆比亚迪电动汽车。至此，路德斯公司的电动车队规模已扩大至99辆。

自2023年5月路德斯公司首批电动车投入使用至今，其电动车队已累计行驶超过105万公里，减少二氧化碳排放182吨。未来几年内，路德斯公司还计划采购更多的中国电动汽车。预计到2027年底，其电动车比例将达到90%，总数将超过500辆。

秘鲁交通与通信部部长劳尔·佩雷斯·雷耶斯在致辞中感谢路德斯公司在推动秘鲁环境保护和可持续发展方面做出的巨大贡献。他表示，随着秘鲁电动汽车的数量不断增加，越来越多的秘鲁民众将享受绿色出行的好处。他表示，秘鲁政府正在制定战略，加速对新能源汽车的引入和推广使用。秘鲁政府将在清洁能源发展、电动汽车推广普及等领域，提供更多更强有力的政策支持，同时加大基础设施建设投入，早日推动实现秘鲁全民绿色出行的目标。

图为秘鲁媒体记者正在拍摄现场展出的比亚迪电动汽车。 人民网记者 姜波摄

图为秘鲁媒体记者正在拍摄现场展出的比亚迪电动汽车。 人民网记者 姜波摄

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