人民网巴黎11月9日电 （记者于超凡）当地时间8日上午，中国广核集团联合中国贸促会驻法国代表处、法国中国工商会及其他8家中资企业在法国巴黎发布中英法三语版《中资企业在法国履行社会责任报告》。这是在法中资企业首次联合发布国别社会责任报告，向全球披露中资企业坚持诚信合规经营，积极融入当地社区发展，持续履行经济、环境和社会责任的行动和绩效。

报告发布会现场。人民网记者 于超凡摄

《中资企业在法国履行社会责任报告》指出，中法两国企业着眼于“共建共享、互惠互利”的原则，从产业合作，从核能、航空、农业等传统经贸领域，到绿色转型、科技创新、数字经济等新兴领域，合作成果不断涌现。在法中资企业主动将绿色发展理念融入业务运营，严格实施污染控制措施，注重资源循环利用，切实保护当地生态。同时，在法中资企业将发展成果惠及公司员工、社区居民、社会公众等利益相关方，架起了中资企业与法国民众友好互信的桥梁。伴随着中法两国人文交流日益紧密，中资企业在实现公司稳健经营的同时，积极推动双方在交流互鉴中不断实现自我成长创新，为中法两国注入文化活力。此外，第三十三届夏季奥运会在法国巴黎举办，在法中资企业积极自觉行动，为巴黎奥运会的成功举办提供全方位的支持。

联合国前副秘书长、法国能源平衡协会主席布里斯·拉隆德致辞表示，该报告展示了中国企业在法国通过负责任的实践，将可持续发展融入其核心商业战略的努力和成绩，是在互联互通的世界中建立信任并加强和巩固合作伙伴关系的有力承诺。

中国贸促会驻法国代表处副总代表、法国中国工商会秘书长李文国表示，在法中资企业高度重视社会责任履行、主动践行可持续发展目标。秉持中法建交精神，中法企业正在开辟可持续发展合作的广阔“蓝海”。

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