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第18届曼谷中国电影节开幕

2024年11月10日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月9日电（记者白元琪）11月8日，由中国驻泰国大使馆、中国国家电影局和泰国文化部主办，曼谷中国文化中心、中国电影资料馆和泰国电影资料馆承办，中国国家大剧院、北京国际电影节组委会、GDH559电影公司等协办的“第18届曼谷中国电影节”在泰国曼谷举行。中国驻泰国大使馆临时代办吴志武、泰国文化部副次长育提嘉、泰中文化促进委员会主席披尼·乍禄颂巴、泰国国家软实力战略委员会主席素拉蓬、驻泰使馆公使衔参赞常禹萌、曼谷中国文化中心副主任赵歆等嘉宾出席活动，来自中泰电影界、商界、学界等各领域的600余名代表参加了开幕式。

中国驻泰国大使馆临时代办吴志武发表致辞。人民网记者 白元琪摄

中国驻泰国大使馆临时代办吴志武发表致辞。人民网记者 白元琪摄

吴志武在致辞中表示，曼谷中国电影节是中泰共同主办的人文交流品牌活动，搭建了一座促进民心相通的光影桥梁，已成为深受泰国人民喜爱文化交流活动。本届电影节精选了10部中泰优秀影片，展现中国优秀传统文化精神和中泰血脉相融、文化相通的美好情谊。2025年是中泰建交50周年，两国友好关系站在新的历史起点，中泰电影文化交流合作也必将迎来新机遇、新气象，为中泰人文交流合作走深走实发光发热，为新时代中泰人文交流与合作谱写新华章。

泰国文化部副次长育提嘉致辞。人民网记者 白元琪摄

泰国文化部副次长育提嘉致辞。人民网记者 白元琪摄

育提嘉表示，电影作为一种独特的艺术形式，驾起了泰中文化交流的桥梁。“第18届曼谷中国电影节”举办于迎接泰中建交50周年之际，希望能够切实促进两国的文明交流互鉴和民心相通，促成两国在电影制作、信息共享和人才培养等方面的深入交流，鼓励两国今后在电影领域更多务实合作。

泰中文化促进委员会主席披尼·乍禄颂巴发表演讲。

泰中文化促进委员会主席披尼·乍禄颂巴发表演讲。人民网记者 白元琪摄

披尼表示，泰中迈入了免签时代，这是两国长期友好、相互信任的象征，“中泰一家亲”，越走越亲。前不久刚赴北京访问，深感中国变化日新月异，中国电影全面、立体、生动展示了新时代中国形象，也希望大家能亲自前往中国，见证新时代中国的新气象新面貌。

素拉蓬表示，电影作为当代重要的软实力载体，早已超越了艺术的范畴，成为连接不同文化、促进相互理解的桥梁。曼谷中国电影节汇聚了泰中优秀电影，增进两国文化交流，深化泰中友好关系，为两国民众创造了更加深刻的情感纽带和文化连接。

第18届曼谷中国电影节精选了《抓娃娃》等5部华语片，并与北京国际电影节、中国国家大剧院和泰国GDH559电影公司合作，特别推出了“光影同程”“艺术电影”和“中泰友好”三大板块，增进中泰文化交流，展现中国电影魅力。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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