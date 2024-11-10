人民网东京11月9日电 （记者朱玥颖）为深入贯彻落实中日两国领导人关于加强绿色发展合作领域务实合作重要共识，11月9日，中国国家发展改革委、商务部与日本经济产业省、日中经济协会在日本东京共同举办第十七届中日节能环保综合论坛。中国国家发展改革委副主任赵辰昕、商务部副部长李飞、我驻日本大使吴江浩，日本经济产业大臣武藤容治、日本环境大臣浅尾庆一郎、日中经济协会会长进藤孝生出席并致辞。宁德时代新能源科技股份有限公司、白云电气集团有限公司、住友商事株式会社、YKK AP株式会社作为两国企业代表发言。

赵辰昕在致辞中指出，中国高度重视生态文明建设，加快形成绿色低碳发展方式和生活方式，因地制宜发展新质生产力，经济社会发展绿色转型全面加速，推进碳达峰碳中和成效显著，资源节约集约循环利用取得积极进展，生态环境质量持续改善，为全球生态文明建设作出重要贡献。要完善生态文明基础体制，统筹推进绿色低碳发展，扎实实施全面节约战略，持续加强生态环境保护治理，积极稳妥推进碳达峰碳中和，让中国式现代化厚植绿色底色、筑牢生态根基。

中日双方一致表示，愿进一步深化节能环保产业合作，开展绿色低碳技术合作，强化应对气候变化合作，共同推动全球和区域绿色低碳发展；愿聚焦全球绿色低碳发展的新技术、新模式、新趋势，推动解决全球生态文明建设面临的新矛盾、新挑战、新问题，为共同建设繁荣、清洁、美丽的世界贡献力量。

中日节能环保综合论坛是国务院批准的综合性论坛，2006年至今成功举办17届，累计签署合作项目457个，已成为中日两国节能环保、绿色发展领域合作的重要平台。本届论坛上，来自中日两国政府部门、企业、机构、协会的800余名参会代表进行交流，成功举办能源效率提高、汽车电动化和智能化、氢能氨能、中日长期贸易、建筑绿色化五个分论坛，双方共签署27个合作项目。

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