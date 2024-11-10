新华社瓦莱塔11月9日电 通讯｜“以书为媒 阅读中国”——记中国出版商首次参展马耳他图书节

新华社记者陈文仙

“中国图书设计精美、内容丰富，学生们非常感兴趣。”马耳他圣伊纳爵学院汉达中学教师罗韦娜·加特对记者说，“阅读各类中国图书有助于激发学生们学习中文和探索中国的兴趣，中文在全球范围内越来越受欢迎和重视。”

11月8日，在马耳他中部城市阿塔尔德，两名学生在马耳他图书节期间设立的中国图书展区翻阅书籍。新华社记者 陈文仙 摄

接受记者采访时，加特正带领数十名学生参观在马耳他图书节期间设立的中国图书展台。学生们不停翻阅展出的图书，不时就关心的话题询问工作人员，还表达了要去中国看看的愿望。

主题为“连接世界”的第45届马耳他图书节6日在中部城市阿塔尔德的马耳他会展中心开幕，为期5天。马耳他中国文化中心携手由中国教育出版传媒集团、人民出版社等出版单位联合组成的中国出版代表团首次参展，展出图书和文创产品100余种，为马耳他读者带来精彩的中国文化盛宴。

展区以“阅读中国”为主题，以醒目的“中国红”为背景，成为图书节一道亮丽的风景。参展书籍涵盖中国文化、历史、旅游、教育、科技、医学等多个领域，全面展示当代中国的社会、经济和文化面貌。

11月8日，在马耳他中部城市阿塔尔德，两名学生在马耳他图书节期间设立的中国图书展区翻阅书籍。新华社记者 陈文仙 摄

“这些中国图书非常精美，内容引人入胜。我打算带几本介绍中国文化和语言的书给我正在学中文的妹妹，她一定会喜欢。”34岁的埃米利亚诺·萨尔维说，他一直向往去中国旅行，希望未来能和家人一起去亲身体验书中描述的中国文化和风土人情。

17岁高中生卢卡·吉戈学习中文两年多，对中国文化和历史充满兴趣，经常在线查阅相关书籍。“在图书节上接触到这么多中国图书，对学生们来说，这是了解中国文化的宝贵机会。”他说，尽管还未去过中国，但已在地图上标注了许多希望游览的城市。

中国图书展台每天人头攒动，读者络绎不绝。马耳他梅林出版商的展台距中国展台不远，梅林出版商负责图书设计的皮埃尔·波尔泰利常到中国展区交流。他坦言，自己热爱中国古装剧并积极参加中国文化活动，中国图书参展为马耳他读者提供了一个近距离了解中国的机会。

近年来，一些中国经典书籍被译成马耳他文并在当地发行，广受欢迎。早在20多年前，马耳他SKS出版商便开始翻译出版中国文学作品。两年前，该出版商与山东友谊出版社合作出版了马耳他文版《论语》。该出版商负责人乔·博尔格对记者表示，希望能与中国伙伴继续加强合作。

中国科幻作家刘慈欣创作的科幻小说《三体》马耳他文版8日在图书节上正式发行和亮相。《三体》马耳他文版的译者约翰·博内洛表示，虽然翻译过程充满挑战，但这是一部非常优秀的作品，值得付出努力，期待以后翻译更多中国优秀文学作品。

马耳他国家图书委员会执行主席马克·卡米莱里在接受记者采访时说，中国出版商首次参展马耳他图书节，激发了更多马耳他民众探索中国的兴趣，这一美好开端为两国在出版领域的进一步合作奠定了基础。随着越来越多马耳他学生学习中文，未来将有更多翻译人才加入出版业，期待更多中国文学作品被马耳他民众熟知，通过文学互译和文化交流让两国关系更加紧密。

11月6日，在马耳他中部城市阿塔尔德，人们在马耳他图书节期间设立的中国图书展区翻阅书籍。新华社发（乔纳森·博格摄）

11月6日，在马耳他中部城市阿塔尔德，一名男子在马耳他图书节期间设立的中国图书展区翻阅书籍。新华社发（乔纳森·博格摄）

11月8日，在马耳他中部城市阿塔尔德，学生在马耳他图书节期间设立的中国图书展区翻阅书籍。新华社记者 陈文仙 摄

(责编：曹欣悦、刘洁妍)