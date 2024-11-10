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李强会见意大利总统马塔雷拉

2024年11月10日09:21 | 来源：新华网
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新华社北京11月9日电 11月9日上午，国务院总理李强在人民大会堂会见意大利总统马塔雷拉。

11月9日上午，国务院总理李强在北京人民大会堂会见意大利总统马塔雷拉。新华社记者 殷博古 摄

11月9日上午，国务院总理李强在北京人民大会堂会见意大利总统马塔雷拉。新华社记者 殷博古 摄

李强表示，当前，中意关系保持健康稳定发展，各领域交流合作日益深化，不断取得新的务实成果。昨天，习近平主席同总统先生举行会晤，就事关两国关系长远发展的重大问题进行了深入探讨。中方愿同意方一道，以两国建立全面战略伙伴关系20周年为契机，持续弘扬传统友谊，加强全方位互利合作，推动双边关系不断迈向更高水平。

李强指出，中方愿同意方坚持推动双向开放，持续提升两国贸易投资便利化水平，拓展中小企业等领域合作广度深度，打造创新、绿色领域新的合作增长点，更好实现互利共赢，共同促进发展繁荣。中方欢迎更多意方企业来华投资兴业，希望意方为赴意中国企业营造公平、安全、非歧视的营商环境。双方要落实好中意文化合作机制会议成果，深化文旅、传媒、教育、地方等领域合作，更好促进民心相通。中方愿同意方加强沟通协作，共同推动中欧关系健康稳定发展。

马塔雷拉表示，意中都是文明古国，两国关系当前保持积极稳健发展势头，各领域合作前景广阔。意方高度重视发展对华友好关系，期待同中方共同努力，落实两国领导人重要共识，深化贸易、投资、中小企业、绿色发展、应对气候变化等领域务实合作，加强文化、教育等领域交流互鉴，推动两国全面战略伙伴关系持续深入发展。意中都支持多边主义，主张自由贸易和开放合作，反对保护主义，意方愿同中方加强在多边事务中的沟通协调，共同应对全球性挑战。意方愿为促进欧中关系稳定发展发挥积极作用。

吴政隆参加会见。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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