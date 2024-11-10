新华社北京11月9日电 驻扎在黎巴嫩南部的联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）8日谴责以色列军方，指出其“蓄意、直接破坏”联黎部队设施“公然违反”国际法。以方同样对联黎部队表达不满，称该部队对黎巴嫩真主党在黎南部的活动“置之不理”。

11月7日，在黎巴嫩南部城市西顿，士兵在袭击现场执勤。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）7日发表声明说，以色列当天对黎巴嫩南部的袭击造成5名维和人员受伤。新华社发（阿里·哈希绍摄）

联黎部队抨击以军

联黎部队8日说，以军前一天在黎南部使用挖掘机和推土机摧毁联黎部队驻地的围栏和混凝土设施，本周以来还移除了黎以临时界线“蓝线”的标识。

联黎部队说，以军近期一共实施8起“蓄意、直接破坏具有明显标识的”联黎部队设施的事件，“公然违反”国际法和联合国安全理事会1701号决议，这是“以军蓄意、直接实施的行动”。

联黎部队根据安理会1978年通过的第425号决议建立。2006年8月，安理会在黎巴嫩与以色列冲突后通过第1701号决议，决定扩大对联黎部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎南部地区安全。目前，联黎部队有来自意大利、爱尔兰、法国、西班牙、斯里兰卡等国约1万名官兵。

随着黎以局势持续升温，以军上月初以来多次袭击联黎部队，导致多名维和人员受伤。安理会就联黎部队阵地遇袭表达“严重关切”。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡则多次要求联黎部队后撤，被后者拒绝。这支担负维和使命的部队8日重申，尽管部队承受着“令人无法接受的压力”，仍将驻留黎南部地区。

以军尚未对联黎部队的上述谴责予以评论。

11月7日，在黎巴嫩南部城市西顿，受伤人员接受治疗。联黎部队7日发表声明说，以色列当天对黎巴嫩南部的袭击造成5名维和人员受伤。新华社发（阿里·哈希绍摄）

以方回复“理由”数条

关于己方行动，以色列提出数条“理由”进行辩解。路透社8日援引以军说法报道，以军先前在黎南部地区摧毁了一处黎巴嫩真主党培训中心，其中存放了学习材料和大量武器，包括准备用于打击以境内社区的发射器。

按照以军说法，这一培训中心距离联黎部队的一处基地仅约200米。

以方声称，黎巴嫩真主党长期以来在靠近以色列北部边境的黎南部地区活动频繁，建立地道网络等设施，而联黎部队对此“置之不理”。此外，真主党还计划利用上述部分设施对以色列发动打击。

联黎部队发言人回应说，以军并未与联黎部队共享关于所谓真主党设施的有关信息。此外，联黎部队定期向安理会汇报部队侦察到的可疑地点，安理会并未下达有关对真主党实施行动的命令。

综合黎巴嫩卫生部门和媒体8日消息，以军当天对黎南部提尔市进行空袭，造成至少3人死亡，30人受伤，以军此次行动前未对黎巴嫩民众发布撤离公告。另据路透社报道，以军8日晚对黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区实施多次空袭，导致当地多座居民楼倒塌。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，黎巴嫩真主党在黎以边境与以军持续交火，以策应哈马斯。据黎巴嫩公共卫生部最新统计，去年10月以来，真主党与以军冲突已导致黎方至少3050人死亡。据《以色列时报》报道，延宕一年多的黎以冲突导致至少40名以色列平民和61名以军官兵死亡。（王逸君）

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