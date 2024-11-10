新华社澳门11月9日电（记者刘刚、李寒芳）外交部驻澳门特派员公署和澳门特区政府8日联合举办仪式，向葡语国家电视台赠送《大国建造》（第二季）纪录片。

外交部驻澳特派员公署特派员刘显法、澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜出席仪式并致辞。澳广视执委会主席罗崇雯，安哥拉、葡萄牙、莫桑比克驻澳总领事，巴西、佛得角、莫桑比克、葡萄牙等葡语国家电视台代表参加。

刘显法表示，今年赠送的《大国建造》以“探寻工程奇迹”为主线，展现了绿色、创新、智慧的中国建筑工程奇迹，彰显中国建造在推进中国式现代化进程中的重要作用和工程背后蕴含的中国智慧、中国方案与中国力量。中国愿同葡语国家深化各领域交流合作，为推动构建人类命运共同体、实现世界现代化之梦携手努力、砥砺前行。

欧阳瑜表示，外交部驻澳公署连续3年向葡语国家赠送中国优秀葡语译制纪录片，体现了澳门在国家对外开放中的重要桥梁纽带作用。相信此次赠送的纪录片将进一步加深葡语国家民众对中国的了解，促进民心相通。

葡语国家电视台代表感谢赠片，表示将进一步发挥好媒体桥梁作用，助力葡中友好合作和共同发展。

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