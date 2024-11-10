新华社上海11月9日电 题：从进博会看外资为何持续看好中国

新华社记者杨有宗

“下一个‘中国’，还是中国”，第七届中国国际进口博览会上，论坛嘉宾发言、企业负责人接受采访时，这句话经常出现。

超大规模市场、丰富的场景需求、完善的产业配套体系……这些因素成为外资外企坚定看好中国的重要原因，是中国“搬不走的优势”。

当前，世界进入新的动荡变革期，中国经济承压前行。但有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。

进场馆、谈合作、用午餐……进博会上到处都是排队的长龙，交易洽谈声此起彼伏。在进博会，随时随地可以感受到外资外企对于中国经济发展内生动力、韧性、潜力的认可。

中国的大市场，是世界共享的大市场。

进博会期间，39个政府交易团和4个行业交易团，共计780个分团到会采购，为历届最多。以上海交易团国资分团为例，本届进博会，上海国资分团已达成意向采购订单136笔，意向采购金额28.37亿美元。

中国超大规模市场提供给全世界企业的不只是购买力，也提供丰富的应用场景，让无数好创意、好点子破土而出、蓬勃生长。

“下一个‘中国’是哪儿？毫无疑问还是中国。”福迪威亚洲总裁洪斌顺语气坚定。

福迪威是一家工业检测设备领域的跨国公司，目前其来自中国市场的营收占比排在美国和欧洲之后，但对福迪威来说，中国市场有特殊意义。

在福迪威展位，一款带软线的智能钳表引人关注，这款产品最初的想法就来自一个中国客户的需求。在洪斌顺看来，美国市场和欧洲市场很像，供应产品差别不大，但中国市场应用场景丰富、需求多样，客户会提出各种需求，激励企业不断创新。

中国市场让外资外企拥有更强的创新动力。从首次参加进博会只有不到10%的展品由中国总部研发制造，到第七届进博会约80%的展品来自中国本土研发，霍尼韦尔的进博会故事是很多参展外企的缩影。

完善的产业配套体系，也能牵引创新。

在生产注塑设备的克劳斯玛菲展位，记者看到一款塑料轮毂，重量只有普通钢制轮毂的20%，即便是一位女士也可以单手将它拎起来。塑料轮毂重量轻、性能好，但价格也比普通轮毂贵几十倍，客观来说，除了赛车等小众需求，目前市场并不大。

克劳斯玛菲中国总经理任鑫亭坦言，这款产品的诞生，缘于上游的挤出设备、注塑设备在中国强大产业链、供应链加持下不断精进，上游设备的创新已经走在了市场需求前面。相信随着技术不断迭代升级，这种塑料轮毂会飞入寻常百姓家，装在一辆辆疾驰的汽车上。

制造业领域外资准入限制措施“清零”、增值电信业务扩大对外开放试点工作落地、扩大服务贸易开放……在进博会逐渐成为推动高水平对外开放重要平台的同时，更多扩大开放合作的举措也在不断落地，让开放的大门越开越大。

中国主动张开双臂，为世界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，这也让外资外企更加坚定地相信，“下一个‘中国’，还是中国”。

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