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第七届进博会丨咖啡香飘出进博会

2024年11月10日09:15 | 来源：新华网
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新华社上海11月9日电 题：咖啡香飘出进博会

新华社记者任军、郑钧天、唐诗凝

新华路，上海的百年花园马路。弄堂深处，梧桐树边，隐藏着一家名为“虎咖啡”的精品咖啡店。

埃塞俄比亚耶加雪菲、肯尼亚AA、哥斯达黎加维拉萨奇……店铺不大，却汇聚了世界知名咖啡产地的精品咖啡豆。“店里很多咖啡生豆在上海本地就可以买到，其中不少就是通过进博会进入中国市场的。”咖啡店老板朱小虎欣喜地说道。

咖啡豆称重、磨粉、用91摄氏度的热水和1:15的粉水比进行手冲……朱小虎用产自危地马拉的咖啡豆制作了一壶咖啡。“去年危地马拉咖啡农场主卡洛斯·罗尔丹首次参加进博会后，我们在上海的手冲咖啡圈内推介了他带来的这款咖啡豆，后来这款豆子成功打入中国市场，还收获了一家上海本地大型贸易商数十万美元的订单。”他说。

11月9日，“虎咖啡”老板朱小虎用产自危地马拉的咖啡豆制作手冲咖啡。新华社记者任军 摄

11月9日，“虎咖啡”老板朱小虎用产自危地马拉的咖啡豆制作手冲咖啡。新华社记者任军 摄

朱小虎说：“我认识的很多前来参展的咖啡种植者和贸易商惊讶地发现，中国竟然存在这么大且专业的精品咖啡市场，并还在迅速发展。”

“现在我们一个月就要消耗约10公斤的精品咖啡豆，是2013年刚开店时的2倍。”朱小虎说，“10多年前，我们一般从国内咖啡烘焙师那里买豆子。随着进博会将各种各样的精品咖啡豆带入中国，如今可以从上海绿地全球商品贸易港、虹桥品汇等市场买到各种各样的咖啡生豆，选择更多、成本更低。”

朱小虎口中的绿地全球商品贸易港、虹桥品汇，与进博会举办地“四叶草”相距不远，是进博会的常年展示交易平台，其中很多商品都是在进博会展示后在此上架销售。

这是位于虹桥品汇“虹桥国际咖啡港”的一家销售埃塞俄比亚咖啡豆的店铺。新华社记者任军 摄

这是位于虹桥品汇“虹桥国际咖啡港”的一家销售埃塞俄比亚咖啡豆的店铺。新华社记者任军 摄

进口商陈伟在绿地全球商品贸易港开办的“福壬市集”，正是“虎咖啡”的生豆采购来源之一。

“2018年参加首届进博会后，我们陆续代理了巴拿马瑰夏、牙买加蓝山一号、埃塞俄比亚西达摩等咖啡豆。”陈伟说，上海提供精品咖啡的店铺有近千家，这些店对咖啡豆的产地、品种、处理方式、烘焙的要求越来越专业，倒逼进口商优中选优。

今年陈伟第六次来到进博会，展示代理的多款精品咖啡豆，他还希望通过进博会发现更多品质佳但尚未被国人熟知的豆子。

穿行在进博会展区，可以看到不少咖啡豆新品。“这是来自埃塞俄比亚耶加雪菲产区的康普茶菌发酵咖啡豆，是首次来到中国市场。”在食品及农产品展区，“亚的斯咖啡”员工露丝·特斯法耶倒好一杯杯咖啡，热情邀请观众品尝。“这款豆子有柑橘和酒香发酵的香味，茶感也非常明显。”

“亚的斯咖啡”员工露丝·特斯法耶 （右一）邀请观众品尝来自埃塞俄比亚的新品咖啡。新华社记者任军 摄

“亚的斯咖啡”员工露丝·特斯法耶 （右一）邀请观众品尝来自埃塞俄比亚的新品咖啡。新华社记者任军 摄

埃塞俄比亚咖啡是多届进博会的“明星产品”，2018年搭上“进博快车”后，市场不断扩大。在本届进博会期间发布的《2024中国进口咖啡贸易报告》显示，埃塞俄比亚已经成为中国第二大咖啡生豆进口国，2023年，中国从埃塞俄比亚进口了2.2万吨咖啡生豆，约占中国进口咖啡生豆总量的16%。

“埃塞俄比亚咖啡在中国市场很受欢迎。”埃塞俄比亚驻华大使馆特命全权公使蒙泰哈·杰莫在进博会上告诉记者，中国对埃塞俄比亚有机咖啡豆的需求不断增加。中国的支持性政策也助力埃塞俄比亚咖啡豆更顺畅地进入中国市场。

在埃塞俄比亚国家馆展区，埃塞俄比亚咖啡师在现场烘焙咖啡豆，展示当地咖啡文化。（受访者供图）

在埃塞俄比亚国家馆展区，埃塞俄比亚咖啡师在现场烘焙咖啡豆，展示当地咖啡文化。（受访者供图）

根据《2024中国进口咖啡贸易报告》，中国咖啡进口的来源地由1995年的31个，增长到目前的75个。咖啡进口的品类也由最初的咖啡制成品为主，转为咖啡生豆占比最大。另据了解，今年前8个月，我国咖啡及制品进口额达9.31亿美元，同比增长41.56%。

“中国咖啡市场增长太快了。来我们展位的很多中国观众告诉我，他们每天都要喝2到3杯咖啡。这让我意识到，必须要尽快进入中国市场，找到更多的合作伙伴。”在埃塞俄比亚国家馆展位，首次参加进博会的MIDROC投资集团销售经理西赛这样说。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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