新华社利马11月9日电 题：中秘共建“一带一路”利好两国造福世界

新华社记者王林园

11月8日，由新华社中国经济信息社、秘鲁安第斯通讯社共同主办，中国南方电网公司联合主办的中秘共建“一带一路”务实合作主题年会在秘鲁首都利马举行。多年来，共建“一带一路”充分激发了中秘经贸往来，促进了务实合作层级的提升，已成为利好两国、造福拉美乃至世界的重要动力。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。自2019年中秘两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录以来，两国共建“一带一路”合作成果丰硕，在经贸、金融、人文等领域合作日益密切。

从秘鲁羊驼毛公仔“走红”中国市场，到秘鲁蓝莓、葡萄、牛油果等特色农产品广受中国消费者欢迎；从中国-秘鲁自由贸易协定升级谈判宣布实质性完成，到中国连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场；从秘鲁钱凯港的沧海桑田，到中国绿色技术助力秘鲁可持续发展……中秘共建“一带一路”务实合作的累累硕果，凝聚着两国人民携手发展的共同心愿，也展现出两国未来合作的光明前景。

中国和秘鲁都有着厚重的历史和灿烂的文明，相距万里的两国人民心灵相通、理念相近。秘鲁是华人最早到达和聚居数量最多的拉美国家之一。多年来，华侨华人在这片美丽的土地上与当地人民同甘共苦，秘鲁人亲切地称中国人为“老乡”，中国广东话“吃饭”一词演变为中餐厅的统称。近年来，中秘人文交流日益密切。越来越多的中国游客来到秘鲁，秘鲁民歌《山鹰之歌》广受中国民众喜爱，秘鲁印加文明展相继亮相北京、成都、广州等地博物馆，今年5月秘鲁宣布将每年2月1日定为“秘中友谊日”……一个个民心相通的生动故事，不断为中秘友好交往增添亮色，成为两国文明互鉴、文化互通的美好缩影。

当前，共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，将为中国携手包括拉美在内的“全球南方”共同迈向现代化注入不竭动力。政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通……共建“一带一路”让中国与秘鲁及拉美其他国家深度链接，促进中秘、中拉携手合作、共同发展走深走实。

中秘共建“一带一路”的标志性项目钱凯港项目不仅将帮助秘鲁提升海运效率，还将有力促进其科技与工业化的发展，造福当地民众。建设期间，该项目已经为当地创造了1300个直接就业机会和约8000个间接就业机会。建成后，钱凯港将成为拉美地区联通亚洲的海上新枢纽。此外，中秘在绿色环保事业上的合作意义重大。中国新能源车在秘鲁拥有广阔市场，中企在秘鲁运营光伏电站的同时带来了绿色技术，将帮助秘鲁实现可持续发展，为应对气候变化作出贡献。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）10月23日发布的《2024拉美和加勒比地区国际贸易展望》报告显示，今年拉美和加勒比地区国际贸易逐步复苏，该地区主要贸易伙伴中，中国将是其出口增长最快的市场。拉加经委会此前统计显示，2000年至2022年，中拉货物贸易总额增长35倍。

拉美谚语说：“众臂合力，无可匹敌。”中国也有句古话：“人心齐，泰山移。”面向未来，在共建“一带一路”倡议框架下，中秘两国将继续携手开拓新机遇，中秘合作正汇聚成一股强劲的力量，为两国、拉美乃至世界共同繁荣的美好蓝图增添新的色彩。

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