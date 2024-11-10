新华社利马11月8日电 综述｜中秘共话共建“一带一路”务实合作新未来

新华社记者孟宜霏 王林园

中秘共建“一带一路”务实合作主题年会8日在秘鲁首都利马举行，中秘百余名代表围绕共建“一带一路”框架下两国合作新机遇研讨交流，达成多项合作成果，为中秘共建“一带一路”合作注入新活力。

这是11月8日在秘鲁首都利马拍摄的中秘共建“一带一路”务实合作主题年会现场。新华社记者 李木子 摄

秘鲁农业发展和灌溉部长安赫尔·曼努埃尔·马内罗在开幕式上高度评价秘中经贸合作，他认为来自中国的投资和技术将为秘鲁带来一场“巨大的技术革命”，促进种质改良、生物塑料和动物饲料等领域发展，激发秘鲁农业生产潜力，提高农产品出口。

秘鲁交通和通信部多式联运政策与调控司司长维克托·阿罗约在致辞中表示，当前，秘鲁政府首要任务之一是缩小基础设施差距并推进数字化转型。得益于中方支持，秘方正在探索人工智能、电动汽车等先进技术项目。作为秘中共建“一带一路”的标志性项目，钱凯港将不仅提升秘鲁物流效率，也为秘鲁与亚洲、乃至世界的合作开辟新机遇。秘中的共同愿景是创新、增长和互利，愿双方继续共同努力，实现这些目标，把先进技术和机遇带到秘鲁的每一个角落，改善秘鲁民众生活质量。

11月8日，嘉宾在秘鲁首都利马参加中秘共建“一带一路”务实合作主题年会。新华社记者 李木子 摄

安第斯共同体秘书长贡萨洛·古铁雷斯说，中国是哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚这四个安第斯国家重要的出口目的国。当前，多元化的贸易、可再生能源等技术分享及对新兴领域的投资正在为两个地区的合作打开新大门。本次年会将推动双方创造新的合作机遇，造福当地社会经济及百姓生活。

11月8日，嘉宾在秘鲁首都利马参加中秘共建“一带一路”务实合作主题年会。新华社记者 李梦馨 摄

秘鲁安第斯通讯社社长费利克斯·帕斯在致辞中指出，本次年会一项重要议题就是经济合作，钱凯港项目将让人们看到在保护环境的同时实现现代化发展的可能性，相信秘中务实合作将为双方描绘出崭新的未来。

秘中商会总经理豪尔赫·郑认为，中国长期保持秘鲁主要贸易伙伴地位，两国签署的自由贸易协定为秘鲁带来积极成果。共建“一带一路”框架下的钱凯港项目是两国合作共赢、互利互惠的典范，未来希望两国加强航空等更多领域的合作。

11月8日，嘉宾在秘鲁首都利马参加中秘共建“一带一路”务实合作主题年会。新华社记者 李梦馨 摄

中国南方电网秘鲁博路兹能源股份有限公司总经理瓦尔特·休托在致辞中说，随着共建“一带一路”合作走深走实，秘中两国在基础设施、能源等领域的合作日益深化，相信秘中合作不仅能提高秘鲁电力服务水平，也将为秘鲁经济发展注入新动力。未来在运用新技术以提供更好服务的同时，公司将继续关注环境保护、可持续发展及当地社区发展，为两国人民创造更美好的未来。

此次年会取得多项务实成果：《携手推动高质量发展 共筑亚太命运共同体》智库报告正式发布，中国一带一路网西语新版上线，“一带一路”经济信息共享网络拉美联络处揭牌。年会期间，与会嘉宾还观看了中拉共建“一带一路”务实合作图片展。

中秘共建“一带一路”务实合作主题年会由新华社中国经济信息社、秘鲁安第斯通讯社共同主办，中国南方电网公司联合主办。

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