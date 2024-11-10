新华社利马11月8日电 题：国内外人士积极评价《携手推动高质量发展 共筑亚太命运共同体》智库报告

新华社记者李劲峰 马曹冉 李子健

新华社国家高端智库8日在秘鲁利马发布《携手推动高质量发展 共筑亚太命运共同体》智库报告，向全球阐述面向未来的亚太经济合作组织发展成效与中国行动。报告受到海内外人士积极评价。

受访中外专家学者表示，这份智库报告生动阐释了亚太经合组织成立以来的非凡历程和中国作为，对凝聚亚太发展共识、共创繁荣美好未来具有重要意义。面向未来，“亚太大家庭”需携手促进区域合作，努力共建开放、活力、强韧、和平的亚太共同体。

全面阐释亚太区域合作成就和意义

“这份报告对亚太各国合作的历史进程和发展成就进行了全面详细的阐释分析，深入探讨了亚太地区未来的发展潜力。”古巴拉美社总编辑玛尔塔·伊莎贝尔读完报告后评价说，报告阐释了亚太经合组织作为亚太地区重要经济平台的示范意义，尤其在当前部分国家推行单边主义、筑起“小院高墙”的背景下，亚太经合组织的意义更加重要。

2023年，21个亚太经合组织经济体的国内生产总值（GDP）总量占全球GDP的60%以上。报告指出，亚太经合组织成立35年来，亚太区域合作推动地区发展进入快车道，助力亚太地区成为世界经济增长的中心，成为全球发展稳定之锚与合作高地，成为推动全球高质量、可持续发展的关键力量。

中国现代国际关系研究院研究员刘军红说，在历史发展长河中，亚太经合组织展示出不同于其他区域合作框架组织的独特特征、特殊地位、包容性和生命力。尤其是在引领不同时期的科技进步、产业升级和贸易投资自由化的发展上，“起到了不可替代的积极作用”。

亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议即将在秘鲁利马举行。各方期待亚太继续发挥引擎作用，引领世界经济增长。

“所有的一体化过程，总会带来收益。”秘鲁部长会议前主席哈维尔·贝拉斯克斯说，亚太地区的联合也是如此，各国通过合作可以在全球经济和交流中处于更有利的位置。

澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·亨德里施克说，在当前保护主义抬头、一些国家鼓吹“脱钩断链”之际，亚太经合组织在推动加强对话方面的作用“比以往任何时候都更重要”。

展示亚太前进道路上的“中国脚印”

亚太经济合作与共建“一带一路”互融互促、同频共振。当前，中国已成为10多个亚太经合组织经济体的第一大贸易伙伴。仅在拉美地区，中国已与22个拉美和加勒比国家签署共建“一带一路”谅解备忘录，中拉年贸易额近5000亿美元。

报告指出，作为亚太地区重要经济体，中国一直积极参与亚太经合组织合作，在区域经济合作中持续发挥“推进器”作用。倡导多边主义，坚持开放的区域主义，中国理念、中国方案得到亚太经合组织成员广泛认可。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳表示，面对保护主义的兴起，经济全球化走向何方正在成为世界各国关注的优先议题。在全球经济最具活力的亚太地区，亚太经合组织通过秉承“开放的地区主义”理念彰显出巨大活力。新华社国家高端智库发布的这份智库报告向世界展现了中国的信念和行动。

南开大学亚太经合组织研究中心主任刘晨阳说，这份智库报告以全景画卷形式，生动展示了亚太经合组织前进道路上的一串串“中国脚印”，让各界对中国与亚太经合组织各成员携手共建亚太命运共同体充满期待。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林多格-乌伊说，中国作为亚太地区最重要经济体之一，始终是亚太发展繁荣的重要倡导者、引领者，在促进数字经济、绿色转型、经贸往来、互联互通等领域的贡献尤为突出。

“中国在数字经济等领域处于全球领先地位，值得亚太地区很多成员学习和借鉴。”秘鲁太平洋大学中国和亚太研究中心副主任何塞·卡洛斯说，即将召开的亚太经合组织领导人非正式会议，将进一步强化平台组织作用，让其他国家共享中国发展红利，“今后通过跨境电商等新渠道，亚太经合组织各成员有望不断拓展和深化与中国在经贸等领域的合作”。

助力共创共享亚太发展下一个“黄金三十年”

亚太合作未来的路怎么走，关乎地区发展，关乎人民福祉，关乎全球未来。报告呼吁，亚太经合组织各成员应秉持合作初心，共倡亚太经合组织精神，携手推动区域高质量发展，以亚太命运共同体的更好建设，推动构建人类命运共同体。

对外经济贸易大学国际贸易学系主任荆然说，当前全球经济复苏乏力，随着外部环境的不确定性升高、地缘政治的复杂性不断攀升，亚太经合组织强调的“自主自愿、协商一致、循序渐进”具有重要现实意义。亚太经合组织进一步引领亚太各国和地区在技术合作、促进数字经济发展、应对气候变化等领域的务实合作，符合亚太地区人民的共同利益。

秘鲁农业发展和灌溉部长安赫尔·曼努埃尔·马内罗说，秘鲁是拉美地区重要的碧根果、牛油果、牛肉等农产品生产国。值得期待的是，随着钱凯港等重要港口建成使用，秘鲁各类产品能够更快到达中国和亚洲，进一步融入亚太经合组织的贸易体系，和其他成员一道共创共享亚太下一个“黄金发展机遇期”。

“连接好中国和亚洲市场，将能更好造福安第斯共同体的上亿人口。”安第斯共同体秘书长贡萨洛·古铁雷斯说，“我们愿意与亚太经合组织成员在贸易和投资等领域深化战略合作。”

(责编：曹欣悦、刘洁妍)