新华社瓦莱塔11月9日电（记者陈文仙）马耳他交通、基础设施和公共工程部长克里斯·博内特9日说，中国电动汽车技术先进、性价比高，期待未来有更多中国电动汽车进入马耳他市场。

由马耳他中国文化中心与桑塔露琪亚市政府共同主办的“你好!中国”旅游主题巴士启动仪式9日在桑塔露琪亚市的中国古典园林“静园”举行。三辆马耳他从中国进口并已投入运营的纯电动巴士喷绘了长城、颐和园、西湖、桂林山水、敦煌莫高窟、西安兵马俑等中国著名景点和文化遗产图案，在“静园”大门口正式亮相。

博内特在仪式上发表致辞说，这些纯电动巴士让大家看到马耳他、中国和世界其他国家必须合作才能应对气候变化、实现可持续发展等共同挑战。中国是提供可持续交通解决方案的领导者之一，与中国合作不仅能够助推马耳他加快交通绿色转型，也将进一步巩固两国长期友好关系。

博内特在接受新华社记者采访时表示，得益于中国出色的制造业和先进的电动汽车技术，电动汽车变得更加实惠，有助于政府鼓励人们购买电动汽车。很高兴看到越来越多的中国技术付诸实践，中国在科技创新上取得的飞跃式成就“令人惊叹”。

桑塔露琪亚市长查梅茵·圣约翰表示，此次活动充分展示了马中两国在可持续发展和文化交流方面的共同承诺，巴士上的图案将为马耳他民众打开一扇了解中国文化的窗口。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，这些纯电动巴士不仅仅是交通工具，更是流动着的文化交流符号，承载着中国的故事、色彩和精神，为马耳他民众带来别样的中国文化体验。

拥有14年驾驶经验的当地公交车司机克利文·阿夏克对记者说，中国纯电动巴士技术先进、安全舒适，驾驶它们颇有自豪感。“这些喷绘着中国美景的纯电动巴士将为马耳他交通增添一道亮丽的绿色风景线。”

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