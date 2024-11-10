德国卡赫公司展台上，观众们纷纷体验全球首发的可折叠式手持清洗机；美国波士顿科学公司带来新一代血管内超声系统；蔡司公司推出首款国产高端手术显微镜……正在上海举行的第七届中国国际进口博览会上，《国际锐评》评论员现场感受到全球前沿科技的鲜活魅力。一大批数字化、绿色化、智能化的创新产品集中亮相，迸发出源源不断的向“新”力。

作为全球共享创新合作的重要平台，前六届进博会已展出近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务。不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心，培育出发展新动能。本届进博会首次设立了新材料专区，400多项全球首发、亚洲首展、中国首秀在此亮相，展示新质生产力，让科技创新的“进博效能”辐射全球。以波士顿科学带来的新一代血管内超声系统AVVIGO+ MAH为例，它应用人工智能实现自动病变评估，相当于给了医生“第三只眼”，可以更好地“看到”血管病变情况，从而制定更精准的手术方案。如果早日落地应用，势必会造福广大病患。

七年来，进博会不仅越办越好，“新”意也越来越足，成为公认的全球新品首发地、前沿技术首选地和创新服务首推地。它的吸引力来自何处？

从平台本身定位看，进博会是全球首个以进口为主题的国家级展会，它为世界新品、精品进入中国搭建了“首秀场”，为众多新产品、新技术实现商业化落地提供了“直通车”。卡赫大中华区总裁唐晓东向《国际锐评》表示，作为七届“全勤生”，公司每年都会选择进博会作为新品全球首发的第一站，“卡赫是依托进博赋能不断发展壮大的进口品牌，通过短短6天参会体验，获得的回报是长期的、持久的”。

从消费端看，有着14亿多人口、4亿多中等收入群体的中国大市场为全球新产品、新技术提供了上佳的试验场和投放地。新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛说，他们希望通过进博会平台寻找合作伙伴，共同参与中国大市场的发展。该机构发布的最新报告显示，尽管全球经济增长放缓，但新加坡企业在华业务保持稳定，对中国市场的兴趣依然浓厚。

从创新环境来看，中国人一直热爱创新创造，特别是十几年来，中国抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，实施创新驱动发展战略，为外企提供了创新的沃土。近年来，不少外企选择将研发中心落户中国，并借助进博会等平台持续推进本土化创新，取得了一系列成果。波士顿科学大中华区总裁张珺对《国际锐评》说，在本次进博会前夕，公司设在上海临港的中国区首个生产基地正式开业，实现了“展商变投资商”的身份升级。资生堂中国总裁兼CEO梅津利信谈到，中国市场的重要性不仅体现在业务上，更在于创新，“洞悉中国的创新趋势就意味着把握未来发展机遇”。

随着中国加快发展新质生产力，在全球经济版图里形成新的吸引力。根据世界知识产权组织近日发布的最新年度报告，中国在专利、商标、工业品外观设计等领域的知识产权申请量均为世界第一。该组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国是10年来创新力上升最快的经济体之一。默克集团全球执行副总裁何慕麒说，这些意味着中国创新发展动能强大，“蕴含着极大的新机遇”。蔡司集团执行董事会成员马库斯·韦伯说，中国市场已成为蔡司集团在全球的第一大市场，未来他们将继续加大在中国的投资，包括继续扩大研发和创新能力，推动全产业链向高质量发展迈进。

一件件进博新品，代表着人们对美好生活的向往，也见证了开放与创新的“双向奔赴”。不久前召开的中共二十届三中全会，对构建支持全面创新体制机制作出部署，继续把创新摆在突出位置。欧莱雅集团董事长、法中委员会联席主席安巩对《国际锐评》说，他相信接下来“中国会不断实现现代化，并引领世界的发展”。可以预见，在年年如约而至的进博会上，外企收获的不仅是订单、市场、创意，更是推进中国式现代化带来的无限机遇。

（国际锐评评论员）

(责编：岳弘彬、牛镛)