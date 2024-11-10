新华社洛杉矶11月8日电（记者黄恒）第20届中美电影节和中美电视节8日在美国洛杉矶拉开帷幕，中美影视界人士、政府官员、各界代表等700余人参加开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼。

中国驻美国大使谢锋在视频致辞中表示，作为世界前两大电影市场，中美影视合作卓有成效、前景广阔。中国不仅积极引进反映世界优秀文明成果的优质电影，而且正完善高水平对外开放体制机制，在文化、电信、互联网等领域有序扩大开放，为各国优秀文化产品提供巨大市场机遇。

谢锋强调，中美只要正确认识彼此，就能找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。“人民既是历史的‘剧中人’，也是历史的‘剧作者’，中美关系的根基由两国人民浇筑，中美关系的未来也将由两国人民创造。”

中国驻洛杉矶总领事郭少春在开幕式上致辞说，中美影视合作是中美互利共赢合作的生动写照，中美影视交流拥有广阔前景，希望两国影视机构和从业人员多交流互动，创造更多合作机会，实现更多成功合作。

洛杉矶县县政委员凯瑟琳·巴杰在视频致辞中说，中美电影节举办20年来，为增进两国民间交流发挥了重要和积极作用，也推动了洛杉矶本地和谐社会建设。“每一年，我都欣喜地看到，借助两国人民对文化创意的共通感受，中美电影节跨越了不同语言和文化间的隔阂，让人们坐在一起，共同享受艺术的多样性之美。”

本届中美电影节和中美电视节参评影视作品超过500部。《解密》和《永不消逝的电波》获年度最佳影片奖，《繁花》获年度最佳电视剧奖，《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》《死侍与金刚狼》等获评年度最受中国观众欢迎的美国电影。

在本届中美电影节和中美电视节举办期间，中美两国相关企业和机构还将举办论坛和展映等活动，中美影视界代表将分享经验，畅谈合作。洛杉矶县政府宣布11月为中美电影节和电视节月。

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