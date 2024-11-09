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英国驻华大使吴若兰：中英需建立更深入、更有韧性和更重要的伙伴关系 | 聚焦进博会

2024年11月09日16:25 | 来源：人民网-国际金融报
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吴若兰（Caroline Elizabeth Wilson）曾在1997年—2000年在北京师范大学学习中文，她于2020年10月起担任英国驻华大使，在多个场合，她都喜欢用流利的中文来表达自己的感受和观点。

熟悉当地语言和文化，无疑为她在中国开展工作带来了便利，为促进双边交流互动创造了有利条件。

第七届进博会期间，吴若兰接受了《国际金融报》记者专访。全程中文，聊进博感受，看经贸未来，谈双边走向。

进博会帮助英国品牌展示优势

英国企业已经连续七年以不同形式参加进博会。不过，这是吴若兰本人首次参加进博会。亲自来到现场，吴若兰看到的展会要比想象中的规模更大。

进博会是中国非常重要的进口展会。这是一个很好的机会，让各个行业的英国品牌展示他们的优势和创新能力，包括先进制造、汽车、医疗卫生、零售和金融服务等等。参展的英国公司会进行产品展示、签约和商业配对活动，展示英国企业和品牌的活力与多元。”吴若兰表示。

对很多在中国的英国龙头企业来说，中国是他们现在或者未来最重要的三大增长市场之一。在本届进博会上，这些龙头企业也广泛参与其中。

增强政治信心非常重要

吴若兰接受本报专访之前的几周，英国外交大臣戴维·拉米（David Lammy）于10月18日抵达北京，开启英国工党重新执政后的首次高层访华，这是英国外交大臣6年来的第二次访华。

在此之前，中英关系经历数年紧张。但自斯塔默政府上台以来，中英关系出现回暖迹象。

吴若兰表示，戴维·拉米此次访华态度非常积极。

“他明确表示，本届政府将以英国和全球利益为基础，采取一致、长期和战略性的方法来处理英国与中国的关系，这是非常重要的。英国和中国的领导人都知道，双方既是全球参与者，也是联合国安理会常任理事国。这意味着双方有责任共同努力，为复杂的挑战找到务实的解决方案。”吴若兰表示。

她同时提到，增强政治信心非常重要，通过务实而具体对话可以增加信心。

“英国和中国是都有具有全球视野的大国，我们必须致力于建立更深入、更有韧性和更重要的伙伴关系。两国政府只有相互沟通，才能共同解决问题。今年8月，英国首相斯塔默和习近平主席通话，就两国增进接触、深化合作达成重要共识，其中包括贸易和经济。更重要的是，双方需要有渠道来讨论贸易和投资关系中积极和棘手的领域。重新建立政府间高层接触是推进这项工作的关键。我们已经看到了一系列高层互动，包括英国首相与习近平主席、英国财政部长与副总理何立峰之间的交流，以及近期外交大臣戴维·拉米、商务和贸易部常务次官对中国的访问。”

存在进一步合作的潜力

经贸关系是双边外交关系中最为重要的内容之一。

目前，中国是世界第二大经济体，也是英国的第四大贸易伙伴。

吴若兰称，英国在中国的商业布局兼具深度和广度，英国有很多全球很知名的品牌在中国立足，涵盖从金融到制药等多种行业。未来，两国在加快全球绿色转型、发展全球健康、安全使用人工智能等领域都有更大合作空间。特别在金融服务方面应该进一步加强合作。

“英国政府支持本国企业与中国展开合作，但同时也意识到保障安全和长期韧性的重要性。”吴若兰同时提到，英国会用安全的方式应对双边经贸关系，同时也关注供应链的可靠性。

“英国企业重视中国市场，两国存在进一步合作的潜力。如果我们能够更好与中国进行经贸方面的合作，对于双方提高竞争力和生产力，推动创新都有益处。”

记者：袁源

(责编：赵光霞、胡永秋)

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