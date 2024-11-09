为纪念中挪建交70周年，挪威首次在进博会设立国家展馆。

挪威渔业和海洋大臣玛丽安·奈斯（Marianne Sivertsen Naess）此次专门为进博会而来，这也是她第一次来到进博会现场。

“我知道进博会的规模很大，来到现场之后，看到进博会比想象中的规模更加宏大。”奈斯在接受《国际金融报》记者专访时表示，进博会是一个很好的平台，挪威企业有机会展示自己的产品，并寻找与中国企业合作的机会。

她同时期待，在未来看到两国强有力的经济合作，增加双边贸易，特别是加强海产品以及海事行业的往来。

期待更多挪威海产品入华

在挪威国家馆里，挪威的国家品牌形象处于最重要的位置。挪威海事和能源、设计和生活方式、医疗保健和营养、食品和农业以及海产品和消费品等各行业的领先企业集中于此，展示其能力、解决方案和产品。

“我很高兴挪威第一次有了国家馆。这充分说明了挪威公司的兴趣，与此同时，进博会展现的创新和合作机会令人印象深刻。”奈斯表示。

为庆祝11月7日的立冬，奈斯在进博会会场包了一次饺子。她手上用来包饺子的馅料是挪威特产的三文鱼、青花鱼和北极甜虾。

挪威渔业和海洋大臣奈斯展示制作好的饺子 （图源：挪威海产局）

在上海逗留期间，奈斯还去了一家海产品加工工厂进行参观。“我看到了海产品是如何以可持续的方式进行饲养，卫生标准很高，整个过程中都在关注质量，这真的很鼓舞人心”。

挪威是全球最重要的海产品供应国，该国海产行业在过去几十年一直深耕出口业务。

中国是挪威在亚洲最重要的贸易伙伴之一，中国市场为挪威企业提供了持续的机遇。根据挪威统计局的数据，2023年，中国从挪威的进口总额为375亿挪威克朗（约合人民币244亿元）。在海产品方面，中国是挪威企业的重要市场。去年，中国进口了超过16万吨挪威海产品，价值85亿挪威克朗。

“无论是在海产品行业还是在海事行业，中国是我们最重要的贸易伙伴之一。稳定的框架条件和良好的双边关系对在中国的挪威公司和向中国市场出口的公司都至关重要。”奈斯说。

奈斯表示，中国消费者喜欢高品质且口感好的海产品，挪威的海产品正是两者兼而有之。

“我们正在探索如何向中国市场引进新的鱼类品种，我知道鲑鱼和鲭鱼在中国非常受欢迎，也许在未来，我们可以提供更多。我希望在中国市场，除了目前流行的海产品外，还能出现更多的挪威海产品。为了确保中国消费者能够获得挪威海产品，我们必须确保稳定和可预测的贸易。相信中国在未来将成为挪威海产品更重要的市场。”

进一步加强绿色转型合作

近几年来，挪威的优势产业不断在中国扩大布局。中挪建交70周年的时点，更是为当前中挪关系发展创造了良好契机。

今年以来，多位挪威高级别官员访华。

9月，挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒率领挪威高层商务代表团访华。访问期间，斯特勒与挪威在华海产品、海事技术和航运企业进行了交流，强调了中国市场对挪威企业的重要性。

访问中国期间，中国国务院总理李强和斯特勒共同签署了《关于建立绿色转型对话的联合声明》。两国将在生物多样性保护、海洋管理、绿色航运、塑料污染、气候变化和绿色工业等问题上加强交流与合作。

这要求中挪两国在推动绿色解决方案方面开展更密切的合作。可持续海产品和海洋技术是此次合作的关键领域。

奈斯此次访问中国将延续斯特勒访问期间讨论的议题。11月8日，工业和信息化部部长金壮龙在京会见奈斯一行，就加强绿色海事等领域合作深入交流。

对于绿色转型，奈斯告诉记者，与中国密切而良好的合作有助于挪威企业在绿色转型中取得成功。

“只有通过共同努力，我们才能有效地减缓气候变化，保护和恢复生物多样性，促进快速绿色转型，提供新的商业机会和就业机会。我们可以应对所面临的全球挑战，通过共同努力，找到解决方案，挪中两国有更好的机会合作减少排放。”

记者：袁源

(责编：赵光霞、胡永秋)