人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴基斯坦西南部一火车站遭爆炸袭击致20死53伤

2024年11月09日15:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊斯兰堡11月9日电（记者蒋超）巴基斯坦官员9日说，该国西南部俾路支省首府奎达火车站当天上午发生一起爆炸袭击事件，初步数据显示，袭击已造成至少20人死亡、53人受伤。

　　巴基斯坦铁路公司首席执行官阿米尔·阿里·巴洛奇发表声明强烈谴责袭击事件，并证实了上述伤亡数字。

　　巴基斯坦铁路公司运营总监马利克·沙赫巴兹·巴巴尔告诉新华社记者，初步调查显示，这是一起自杀式炸弹爆炸袭击。爆炸发生在当地时间上午8时20分左右，地点在奎达火车站第一站台旅客进站点。

　　奎达市警察局高级警司穆罕默德·巴洛奇说，目前巴安全部队、警察和救援人员已赶往现场，伤者已被送往医院救治，奎达市所有医院宣布进入紧急状态。

　　负责接收伤者的奎达市民医院院长阿拉·努尔告诉新华社记者，由于部分伤者情况危急，死亡人数可能进一步上升。

　　恐怖组织“俾路支解放武装”宣称制造了此次袭击，称主要袭击对象是当天在该车站乘车的一支巴基斯坦军人队伍。

　　巴基斯坦总理夏巴兹发表声明强烈谴责这起袭击，并表示巴政府和军方将全力打击恐怖分子。

(责编：赵光霞、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部