人民网上海11月9日电 （谷羽桐）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。展会期间，拜尔斯道夫集团东北亚董事总经理薛薇接受了人民网采访。

拜尔斯道夫东北亚董事总经理薛薇。受访者供图

“对于拜尔斯道夫而言，进博会不仅是中国高水平对外开放的一个重要窗口，也是一个世界级的贸易平台，展会为我们提供了展示我们的创新成果和技术实力的绝佳机会。”薛薇认为，进博会让拜尔斯道夫更加深入地了解中国市场的需求，加强与消费者的直接沟通，并且通过与政府、行业协会等多方的合作，加速了产品在中国市场的准入进程。

薛薇表示，在2021年第四届进博会上首展的系列产品使拜尔斯道夫在跨境电商领域实现重大突破，也证明了进博会的“溢出效应”，即从“进博展品”到“跨境商品”，再到“一般贸易商品”的完美转变过程。

薛薇强调道：“扎根本土市场30年，拜尔斯道夫看到了中国市场的对外开放和创新潜力，并对中国市场的快速发展深有体会。中国始终是拜尔斯道夫最重要的战略市场之一，拜尔斯道夫对中国消费市场的信心从未改变。”

今年恰逢拜尔斯道夫在华发展三十周年，薛薇表示，拜尔斯道夫在中国市场的愿景是要打造成为以消费者为中心，数字化引领，创新驱动的可持续发展企业。“我们看好进博会带来的深刻‘溢出效应’，希望能够继续借助这一国际平台，与更多的海内外消费者和合作伙伴建立联系，携手共创新质生产力，深化对中国市场的长期承诺。投资中国就是投资未来！”

本届进博会上，拜尔斯道夫于6.1馆消费品展区以超过六百平方米的展台规模亮相，展台特别开设皮肤科学和可持续发展专区，全方位、多角度地向进博会展现科研实力以及对可持续发展的长期承诺。

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