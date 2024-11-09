人民网科伦坡11月9日电 （记者张矜若）11月7日“中华文化进校园”活动闭幕式暨“我眼中的中国”创作大赛颁奖典礼在斯里兰卡首都科伦坡举行，共有48名斯里兰卡中小学生获作文、书法、剪纸、绘画等项目比赛的优胜奖项。

代表斯里兰卡政府出席活动闭幕式的斯交通部常务秘书鲁万钱德拉在致辞中表示，斯中两国友谊源远流长，感谢这次活动为斯里兰卡学子了解中国和中华文化提供机遇，这有利于促进两国文化交流互鉴、民心相通。

中国驻斯里兰卡大使馆参赞吉莉莉表示，本次活动展现了斯里兰卡学子们的才华和对中国的了解。中斯两国都拥有悠久历史和灿烂文化，近年来随着各领域交流合作的开展，两国友谊日益深厚。希望同学们继续努力学习，日后成为两国关系的友好使者。

斯里兰卡—中国社会文化合作协会主席阿贝赛克拉表示，本次活动是协会举办的历次活动中规模最大、参与学生和学校数量最多的一次。学生们的兴趣和热情将促进两国举办更多文化交流活动，也希望更多年轻学子肩负起促进两国人文交流的责任。

斯里兰卡学生在系列活动中学习中国书法。图片由主办方提供

斯里兰卡学生在系列活动中学习中国书法。图片由主办方提供

“中华文化进校园”系列活动今年5月开始在斯11所中小学举办，向学生展示中国书法、剪纸、武术等传统文化。其间，还举办了中国文化图片展、中国图书捐赠等活动。该活动由中国驻斯里兰卡大使馆主办、斯里兰卡-中国社会文化合作协会承办。

斯里兰卡学生展示剪纸作品。图片由主办方提供

(责编：苏缨翔、刘慧)