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中企发布在法国履行社会责任报告

2024年11月09日14:02 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月8日电 中国广核集团联合中国贸促会驻法国代表处、法国中国工商会及其他8家中资企业8日在巴黎发布《中资企业在法国履行社会责任报告》。这是在法中资企业首次联合发布国别社会责任报告，披露中资企业坚持诚信合规经营，持续履行经济、环境和社会责任的行动和绩效。

《中资企业在法国履行社会责任报告》表示，两国企业着眼于“共建共享、互惠互利”原则，不断深化产业合作，从核能、航空、农业等传统经贸领域，到绿色转型、科技创新、数字经济等新兴领域，合作成果不断涌现。

报告指出，在法中资企业主动将绿色发展理念融入业务运营，实施严格的污染控制措施，注重资源循环利用，切实保护当地生态，以实际行动支持法国绿色转型。同时，在法中资企业将发展成果惠及公司员工、社区居民、社会公众等利益相关方，架起了中资企业与法国民众友好互信的桥梁。

联合国前副秘书长、法国能源协会主席布里斯·拉隆德在致辞中表示，该报告展示了中国企业在法国将可持续发展融入其核心商业战略的努力和成绩，也是建立信任、加强和巩固合作伙伴关系的有力承诺。

(责编：苏缨翔、崔越)

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