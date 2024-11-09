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第七届进博会｜综述：我们对中国经济充满信心——进博会法国参展商的共同心声

2024年11月09日14:02 | 来源：新华网
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新华社巴黎/上海11月9日电 综述：我们对中国经济充满信心——进博会法国参展商的共同心声

新华社记者闫洁 崔可欣 李文昕

“我有时会在媒体上看到关于中国经济的负面言论，但真正来到这里后，我看到一切都在不断发展和变化，更新迭代，这让我们对中国经济充满信心。”每趟进博之旅，都让法国新鲜水果蔬菜行业协会主席达尼埃尔·索韦特对中国的感受更真实、更立体、更全面。

2024年是中法建交60周年，法国是第七届进博会主宾国之一。本届进博会上，4家法国大型水果出口企业带来7款为中国消费者甄选的当季新鲜苹果，共计1000多公斤。今年上半年，中国向法国软枣猕猴桃开放市场，这款水果此次也作为新品亮相进博会。

索韦特说，中国有拥抱创新且快速变化的市场，在数字技术和电子商务方面全球领先，法国水果出口企业和中国伙伴有广阔合作空间。“我希望借助进博会平台，向消费者介绍专为中国市场挑选的水果品类。”

在索韦特看来，欧中贸易往来至关重要，“贸易是和平的载体，可以带来文化交流，促进各国人民相互了解”。

进博会七届“全勤生”法国乐斯福集团大中华区总裁热罗姆·瓦纳什特（中文名：杨宏）也看好中国市场前景。这家酵母生产商深耕中国市场40多年，不仅在安徽、广西和内蒙古设立工厂，还在北京、上海、广州等地设有烘焙研发中心，专门针对中国消费者需求定制个性化产品。

本届进博会上，乐斯福已与中国烘焙食品企业进行12场战略合作签约，收获颇丰。瓦纳什特告诉记者，中国消费者对创新的追求令他印象深刻。“在中国，消费者总在追求新品，希望吃到新口味、新样式的面包。在这里，你必须了解消费者的需求和市场发展趋势并时刻做好准备。”

值得一提的是，乐斯福每年参加进博会都会带来一款融合中法元素的特制面包。今年的特制面包以“音乐”为主题，造型分别为“琵琶”“大鼓”和“西式圆号”，寓意共谱中法友好乐章。

“从法国农场到中国餐桌”机制已成为中法合作金字招牌。法国猪业联盟会长安妮·里夏尔告诉记者，进博会是一次与全球潜在客户见面的“绝佳机会”。法中同为猪肉消费大国，未来合作潜力无限。

第五次参加进博会的法国安德鲁集团中国区总经理曾骥琨说，中国在市场和投资等方面具有优势，集团希望进一步推动法中两国在农食领域的合作。

安德鲁集团此次带来果酱、糖果、运动食品等产品参展，其中部分产品体现了环保和可持续发展理念。“今年以来，我们棒棒糖的塑料棒全部改为可回收木质棒，安德鲁中国工厂也将这一系列产品的外包装升级为可回收纸质包装，实现包材百分百可回收。”曾骥琨说。

曾骥琨表示，中国市场潜力大、产业链完整，有高质量的行业人才及产业工人，这些都是安德鲁选择与中国深度合作的关键因素。“安德鲁在中国已打造出一条农产品加工全产业链，覆盖从原料水果种植到销售终端的各个环节。”

(责编：苏缨翔、崔越)

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