人民网北京11月8日电 （花放、谢莹） 作为2025年中瑞建交75周年的预热活动，由瑞士驻华大使馆与今日美术馆联合推出的“瑞士经典设计展”8日下午在北京今日美术馆2号馆正式开幕。

11月8日，瑞士驻华大使白瑞谊在“瑞士经典设计展”开幕式上发表致辞。人民网 谢莹摄

瑞士驻华大使白瑞谊在开幕致辞中表示，瑞士在全球设计和创新领域的影响极其深远，瑞士经典设计展的展品体现了瑞中两国人民对高品质、科技与创新的共同追求。

11月8日，今日美术馆馆长张然在“瑞士经典设计展”开幕式上发表致辞。人民网 谢莹摄

今日美术馆馆长张然认为，这次展览中每一件作品都是瑞士设计精神的缩影。“希望通过美术馆这个平台，将瑞士设计的精髓传递给每一位热爱艺术与设计的观众。”

11月8日，“瑞士经典设计展”策展人言照壁向与会嘉宾导览。人民网 谢莹摄

“很高兴看到在中国有许多瑞士的设计与创新，从标志性的火车站钟，到弯颈洁厕瓶这样别出心裁的设计，不胜枚举。”策展人言照壁说。

11月8日，瑞士经典设计展现场。人民网 谢莹摄

据介绍，瑞士经典设计展包含“原创家具、突破性发明、旅游海报、单人凳、马克斯·比尔特展、最美图书”六大板块，通过200余件跨越400年历史的瑞士标志性设计作品向大众呈现瑞士工艺和瑞士设计的演变过程，是国内截至目前最大、最完整的瑞士设计原件展。

11月8日，观众在“瑞士经典设计展”作品前驻足欣赏。人民网 谢莹摄

本次展览于11月9日正式向公众开放，将持续至2025年1月12日，随后还将在南京、深圳和上海进行巡展。

11月8日，观众在“瑞士经典设计展”作品前驻足欣赏。人民网 谢莹摄

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