新华社雅典11月8日电（记者陈刚）希腊外长乔治·耶拉彼得里蒂斯和土耳其外长哈坎·费丹8日在雅典会晤时表示，两国愿意通过对话解决海上边界等分歧。

耶拉彼得里蒂斯在会晤后举行的联合新闻发布会上表示，希土双方承认解决分歧仍存在困难，但两国将致力通过对话解决分歧。他表示，希望在遵守国际法的基础上维持两国关系和平稳定。

费丹表示，双方致力于加强多领域互利合作，继续对话以寻求解决分歧的办法。他说，两国关系正在向“积极的方向发展”，双方可以相互尊重，求同存异。

据悉，两国外长就边界分歧、塞浦路斯等问题进行了讨论。尽管存在很大分歧，但双方一致认为有必要加强合作，以应对非法移民、中东局势动荡等共同挑战。

希腊和土耳其同为北约成员国，但两国在领土、少数民族和非法移民等一系列问题上长期存在分歧。为寻求外交解决问题，近年来两国举行了多轮会谈磋商。2017年12月，土耳其总统埃尔多安对希腊进行为期两天的访问，这是1952年以来土耳其国家元首第一次访问希腊。随后两国关系又出现波动。2022年3月，希腊总理米佐塔基斯访问土耳其。2023年12月埃尔多安访问希腊，两国签署《雅典友好睦邻宣言》。

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