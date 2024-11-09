人民网华盛顿11月8日电 （记者李志伟）11月7日，中国驻美国大使谢锋应邀以视频方式在美中贸易全国委员会纪念中美建交45周年晚宴上发表致辞。

谢锋指出，历史已经证明，中美建交是两国双赢、世界共赢的大好事。希望美方与中方相向而行，坚持相互尊重的前提，守住和平共处的底线，争取合作共赢的目标，共同推动中美关系沿着稳定、健康、可持续的道路向前行。

谢锋表示，作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作可以办成很多大事好事，应该把合作清单拉得越来越长。打关税战、贸易战、科技战、产业战没有赢家，保护主义保护的是落后，失去的是未来。我们欢迎更多美企赴华投资兴业，也期待中美在气候变化、人工智能等全球性挑战上加强对话合作，既造福两国，又惠及世界。

谢锋强调，中国仍然是世界经济的领头羊和主引擎，经济长期向好的基本面没有也不会变。近期中国政府又出台一揽子增量政策，制度红利、政策红利、开放红利等将源源不断释放，世界银行、高盛集团、摩根大通等国际机构纷纷上调中国经济增速预期，国际社会“看好中国”、各国企业“做多中国”。中国将继续推进高质量发展、扩大高水平开放，为动荡世界注入稳定性、为全球经济提供新增量、为各国企业带来新机遇。

谢锋表示，中美关系从来不是一帆风顺，但为者常成、行者常至。两国和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待也不会变。预祝美工商界朋友与中国接续共同成长，中美合作谱写新的篇章。

晚宴在上海举办。上海市委常委、副市长华源，江苏省副省长方伟，美驻华大使伯恩斯，美前能源部长朱棣文，中国前驻美大使崔天凯等出席并致辞。有关地方政府、两国工商界代表等约400人参加。

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