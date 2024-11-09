全球南方农业对话在北京成功召开。主办方供图

人民网北京11月8日电 （记者苑基荣）11月8日，由农业农村部对外经济合作中心与联合国南南合作办公室共同主办的全球南方农业对话在北京延庆成功召开。本次对话以“共筑最美同心圆 共话全球南方新机遇”为主题，构建了一个面向全球农业发展合作的多层次、宽领域、深维度的对话平台。来自外交部、商务部、农村农业部等国内相关部委，联合国南南合作办公室、联合国粮农组织、世界粮食计划署、联合国驻华协调员办公室、世界银行等国际组织，斯里兰卡、佛得角、尼日利亚、摩洛哥、乌干达等发展中国家等约200位国内外代表出席会议。

在开幕式上，农业农村部对外经济合作中心主任张陆彪回顾了今年以来“全球南方”合作的丰硕成果，表示外经中心愿以南南合作为平台，共同探索“全球南方”农业发展合作新路径，共同促进“全球南方”发展合作向科技、经贸和投资等多领域扩展和深化，提升“全球南方”国家政策制定、技术创新与推广、全产业链协同合作等方面的能力水平，推动构建“全球南方”农业发展合作网络平台，助力落实联合国未来峰会举措和实现联合国2030可持续发展目标。

联合国南南合作办公室主任迪马·哈提卜表示，中国作为最大的发展中国家和南南合作的坚定支持者，在“全球发展倡议”和“一带一路”倡议等倡议中发挥着领导作用，造福了很多发展中国家，促进了当地的投资和贸易增长。联合国南南合作办公室将继续加强与中国的合作，把现有的成功案例和经验复制推广出去，共同保障粮食安全，共享美好未来。

联合国驻华协调员常启德指出，目前全球农业发展正面临着诸如气候变化、资源短缺等严峻挑战，迫切需要各国采取共同的应对行动。在此背景下，“全球南方”国家之间的合作无疑将为应对这些挑战提供切实有效的解决方案。这需要来自政府部门、国际组织和科研机构的广泛参与和紧密合作。

作为发展中国家代表，斯里兰卡农业部常务副秘书长普里扬吉卡女士介绍了中国与斯里兰卡在联合国粮农组织框架下开展的南南合作，希望继续实施南南与三方合作来助力“全球南方”国家的可持续发展。

与会嘉宾纷纷表示，此次对话开启了“全球南方”农业领域合作新篇章，对构建“全球南方”农业发展合作伙伴关系，共同应对全球粮食安全、气候变化等问题，以及实现2030年可持续发展目标具有重要意义。

(责编：苏缨翔、刘慧)