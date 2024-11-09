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“中国文化进校园”舞蹈大赛在尼日利亚成功举办

2024年11月09日12:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾11月8日电 （记者姜宣）第十二届“中国文化进校园”舞蹈大赛7日在尼日利亚中国文化中心成功举办，来自首都阿布贾12所高中“中国之角”的同学们表演了中国和尼日利亚舞蹈。活动由尼日利亚中国文化中心主办，阿布贾中等教育局承办。中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴，阿布贾中等教育局局长哈吉娅，尼日利亚艺术家协会主席苏莱曼，及阿布贾“中国之角”所在高中师生等300余人参加了活动。

尼日利亚艺术家协会主席苏莱曼致辞。尼日利亚中国文化中心供图

尼日利亚艺术家协会主席苏莱曼致辞。尼日利亚中国文化中心供图

杨建兴表示，“中国之角”是中国大使馆和阿布贾中等教育局共建的文化交流平台，同学们可以在“中国之角”学习中文，阅读中国书籍，观看中国影片，学习中国舞蹈、音乐与绘画等。此次舞蹈大赛展现了学生们的学习成果，更加增强了学生们对中国文化的了解和喜爱，引导他们将来做中尼友好的传承者和发扬者。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。尼日利亚中国文化中心供图

尼方多位嘉宾对中国大使馆和中国文化中心为一年一度舞蹈大赛提供的大力支持表示感谢，并称“舞蹈大赛”已经成为阿布贾高中知名品牌活动，学生舞蹈水平每一年都在显著提高。通过在“中国之角”的学习，学生们加深了中国文化的了解，提高了文化艺术修养和跨文化交际能力，为将来成长为尼中友好事业的推动者和国际型人才打下良好的基础。

经过激烈角逐，阿布贾加尔基高中与杜赛女子高中分别荣获中国舞蹈比赛第一名和尼日利亚舞蹈第一名。同学们优雅灵动的中国舞蹈和动感十足的尼日利亚舞蹈交相辉映，为到场观众奉献了一场中尼文化和谐鸣奏的视听盛宴，现场不断响起掌声与欢呼声。

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

舞蹈大赛。尼日利亚中国文化中心供图

“中国之角”始建于2013年，迄今已在尼日利亚首都阿布贾的高中建成13所，最新一所于今年10月底刚刚建成。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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