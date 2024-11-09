人民网上海11月8日电 （记者陈思）11月8日晚，“四叶同心·各国欢聚”第七届进博会国家展组展机构交流互动活动在国家会展中心（上海）成功举办，多国驻华使领馆外交官与国家展各方组展机构代表齐聚一堂，畅叙友谊、畅谈合作。进口博览局副局长李国清、外贸发展局副局长邓波、中国银行上海市分行长三角金融研究院院长张兴荣出席活动。

进口博览局副局长李国清在致辞中表示，这是进博会国家展首次举办组展机构大型交流互动活动。国家展是进博会重要组成部分，七年来，共有146个国家和4个国际组织参展，不同文化在这里交汇融合。国家展就像一座花园，各国在此各美其美、美美与共。期待与各国组展机构继续携手、共创精彩，为促进全球经贸合作交流贡献力量。

进口博览局副局长李国清致辞。主办方供图

进博会战略合作伙伴、国家馆综合服务区独家支持单位中国银行上海市分行长三角金融研究院院长张兴荣出席并致辞。张兴荣表示，国家展作为进博会的重要组成部分，让进博会的意义超越单纯的经济领域。今年，中国银行在去年的基础上对服务区进行全面升级，希望与进博局携手并进，继续谱写开放、合作、创新、共赢的进博新篇章。

中国银行上海市长三角金融研究院院长致辞。主办方供图

各国代表身着本国民族服装，各国文化在此交流和碰撞。来宾参与中国非物质文化遗产互动体验，观看传统中国民乐表演，并集体参观中国馆，多形式、多层次、多角度感受中国文化，并深入了解中国式现代化发展成就。外方嘉宾纷纷表示，进博会国家展为世界各国展示国家综合形象、提升国际影响提供了宝贵平台，今后愿持续参与进博会，促进全球交流互鉴、开放合作。

合影留念。主办方供图

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